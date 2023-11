W ostatnią środę doszło do rozstrzygnięcia przetargu na zakup przez PKP Intercity nowych lokomotyw. Do konkursu zgłosiła się tylko firma Newag S.A., która została wybrana na realizatora projektu.

W ten sposób w przyszłości na polskie tory wyjedzie 46 nowych lokomotyw elektrycznych, które będą wykonywać połączenia krajowe. Wartość kontraktu wynosi aż 1 mld 173 mln złotych. Według dostępnych informacji nowe maszyny mają pojawić się już w 2025 roku.

- Nowoczesne, charakteryzujące się wysokim współczynnikiem dostępności pojazdy wzbogacą flotę PKP Intercity, zapewniając pasażerom komfortową i bezpieczną podróż. Lokomotywy E4DCU Griffin produkcji Newag S.A. są gotowe sprostać najwyższym standardom bezpieczeństwa, efektywności energetycznej i komfortu podróży - informuje Newag.

Nowoczesne lokomotywy elektryczne jednosystemowe E4DCU Griffin mają być dostosowane do prędkości 160 km/h. Dodatkowo mają otrzymać specjalne systemy bezpieczeństwa ETCS poziomu drugiego (L2), które zostały wprowadzone przez PKP Intercity w sierpniu tego roku.

- Jesteśmy dumni z zaufania, jakim obdarzyło nas PKP Intercity. Lokomotywy Griffin to efekt naszej ciągłej innowacyjności i zaangażowania w rozwój transportu kolejowego. Cieszymy się, że będziemy współpracować, dostarczając nowoczesne rozwiązania dla pasażerów - powiedział Zbigniew Konieczek, prezes Newagu.

Lokomotywy Griffin od Newagu produkowane są od 2012 roku. Na przestrzeni lat stworzono wiele wersji i modyfikacji tychże maszyn, zarówno tych spalinowych, jak i elektrycznych. Wersje wielosystemowe są dostosowane do prowadzenia pociągów towarowych o masie do 3200 t, a także pociągów pasażerskich (o masie do 800 t) z prędkością do 200 km/h.

Warto także przypomnieć, że w marcu tego roku PKP Intercity podpisało kontrakt z Newag S.A. na zakup 20 lokomotyw elektrycznych Griffin o wartości ponad 500 mln zł brutto. Ponadto Newag S.A. jest w trakcie budowy dla PKP Intercity 15 lokomotyw wielosystemowych Griffin 200. Maszyny te mogą jeździć po torach w wielu krajach Europy. Wartość tego kontraktu opiewa na kwotę 388 mln brutto.

Newag S.A. jest jednym z wiodących polskich producentów lokomotyw elektrycznych i spalinowych, taboru kolejowego oraz pociągów metra i tramwajów. Zakłady produkcyjne znajdują się w Nowym Sączu.