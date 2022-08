Nie wiem, jak wy, ale ja najbardziej lubię kupować rzeczy przecenione. Postanowiłam więc przyjrzeć się aktualnym okazjom na polskiej stronie Amazona, aby wybrać te ciekawsze i dać wam szansę na zakupienie elektroniki w lepszej cenie. Starałam się, żeby obniżki były większe niż 10 procent (i prawie się udało, bo mamy jedną pozycję z 8 procentowym rabatem). Oczywiście ta lista jest jedynie sugestią, a nie zobowiązaniem do zakupów. Kupujcie to, co jest wam potrzebne.

Klawiatura przewodowa

Zdjęcie SteelSeries Apex 3 / Amazon.pl / Informacja prasowa

Klawiatura SteelSeries Apex 3 została przeceniona aż o 28 procent - z 359,99 zł na 259 zł.

Dlaczego warto?

Jest wodoodporna,

ma magnetyczną podkładkę na nadgarstki,

bardzo cicho pracuje,

ma podświetlenie RGB (do lepszej pracy to niepotrzebne, ale zawsze to fajna opcja).

Przewodowe słuchawki nauszne

Zdjęcie Sony MDR-XB550AP / Amazon.pl / Informacja prasowa

Słuchawki Sony MDR-XB550AP (czy tylko mnie irytują te nazwy?) są przecenione o 33 procent. Z początkowej ceny 249 zł stanęło aktualnie na 167,81 zł. Zmiana ceny dotyczy tylko czerwonej wersji.

Pomyślałabym nad nimi, ponieważ:

mają dobrą jakość dźwięku,

są leciutkie - 0,18 kg,

redukują szum,

mają mikrofon,

składają się na płasko,

pasują do wielu urządzeń (złącze Jack 3,5mm),

są wygodne.

Etui z klawiaturą do iPada

Zdarza się tak, że choć mamy sprzęty Apple, wcale nie chcemy dokupować do nich akcesorium z logiem nadgryzionego jabłka. W takich momentach warto rzucić okiem na asortyment innych firm, które robią produkty dedykowane również pod urządzenia konkurencji.

Zdjęcie Logitech Combo Touch / Amazon.pl / Informacja prasowa

Przecena o 20 procent - z 919 zł na 733,23 zł.

Logitech Combo Touch do iPada Air brałabym z powodu:

odłączanej, podświetlanej klawiatury QWERTY,

gładzika,

złącza Smart Connector,

regulowanej podstawki,

komfortu użytkowania,

wyglądu,

i tego, że urządzenie podłączymy do iPada 4 i 5 generacji.

Mysz do komputera

Zdjęcie Logitech G305 K/DA Lightspeed / Amazon.pl / Informacja prasowa

Mysz Logitech G305 K/DA Lightspeed jest przeceniona o 13 procent, z 229 zł na 198,99 zł.

No to dlaczego?

Jest zgodna z urządzeniami PC, MacBookami oraz Chromebookami,

lekka (0,99 gramów),

posiada czujnik optyczny GERO,

ma długą żywotność baterii,

jest też wydajna i energooszczędna.

A może laptopa?

Zdjęcie Levono Yoga Slim 7 Pro / Amazon.pl / Informacja prasowa

Komputer Levono Yoga Slim 7 Pro jest najdroższym na liście i jednocześnie najmniej przecenionym produktem, ale to nie znaczy, że nie należy mu się chwila naszej uwagi.

W jego przypadku nastąpiła zmiana ceny o 8 procent z 6651,73 zł na 6147,35 zł.

Zalety:

wyświetlacz OLED 2,8 K 14 cali,

procesor AMD Ryzen 5800H,

16GB RAM-u,

logowanie za pomocą rozpoznawania twarzy,

głośniki Harman Dolby Atmos,

dysk twardy SSD,

system operacyjny Windows 11,

waga - jedyne 1,39 kg.

Wprowadzanie promocji w jednym sklepie często prowokuje reakcję u innych dystrybutorów, dlatego przed dokonaniem zakupu warto sprawdzić, czy któryś z przecenionych sprzętów nie ma jeszcze niższej ceny u konkurencji.