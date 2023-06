Wydaje się, że żywiąc się tylko w restauracjach fast food, jedyne co możemy osiągnąć to nie lepsza sylwetka a cukrzyca i nadciśnienie. Jednak w tym wypadku sprawy mają się kompletnie inaczej. Otóż po 100 dniach trwania diety Maginnis chwali się następującymi wynikami.

Efekty diety fast food

Nie tylko udało mu się zgubić ponad 26 kilogramów samej wagi, ale również twierdzi, że ma zdrowe ciśnienie krwi oraz dobry cholesterol, który od początku trwania eksperymentu spadł o 65 punktów. Jego ciśnienie krwi natomiast aktualnie jest na poziomie nastolatka.

Pod każdym względem możesz zmierzyć mnie zdrowszym. Powiedział Kevin.

Wyniki Kevina były na tyle spektakularne, że jego żona, widząc, co się dzieje, postanowiła do niego dołączyć w 40 dniu wyzwania. Aktualnie może się pochwalić, że zgubiła ponad 8 kilogramów. Według twórcy „cudownej” diety kluczem do sukcesu jest jedzenie połowy talerza, aby schudnąć oraz jedzenie trzech czwartych talerza, aby utrzymać uzyskane efekty.

Specjalista do spraw żywienia Lindsay Allen wyraziła swoją opinię na temat diety opartej na posiłkach typu fast food. Zauważyła ona kilka mankamentów, które mogą zdecydować o tym, czy rzeczywiście warto wybrać akurat tę dietę.

Po pierwsze, zbyt długie radykalne ograniczanie spożywanych kalorii może przyczynić się do tego, że gdy znowu zaczniemy jeść normalnie, waga zacznie rosnąć, co poskutkuje efektem jojo. Jednak największy problem stanowi to, że dieta ta jest bardzo uboga w kluczowe składniki odżywcze, których organizm potrzebuje, by prawidłowo funkcjonować, a to poskutkować może z czasem zwiększonym apetytem.

Wtedy, gdy osoba zacznie ponownie jeść normalne porcje, od razu odzyska wagę. Właśnie dlatego zawodzą modne diety i diety redukujące kalorie. Kiedy mózg wyczuje, że organizm nie otrzymuje wystarczającej ilości kluczowych składników odżywczych i minerałów, zwiększa hormony głodu, próbując przyjąć więcej niezbędnych składników odżywczych. Jeśli dasz swojemu ciału tylko tanią, przetworzoną żywność, wyczuje to i zachęci cię do przyjmowania większej ilości jedzenia.

Jednak Kevin jest dobrej myśli i zamierza podjąć kolejne wyzwanie, tym razem związane ze sportem. Za magiczne 100 dni planuje wspiąć się na 100-metrową linę. A jeżeli to również mu się uda, to wyznaczy sobie kolejny cel fitness, jednocześnie zaczynając wprowadzać zimne kąpiele do swojego rozkładu dnia. Ciekawe czy kolejne wyzwanie też będzie trwało 100 dni.