Rekordowy tunel w Indiach! Zbudowali go 4 km nad poziomem morza!

Chiny uważają, że Arunachal Pradesh należy do nich

Tunel wywołała natychmiastowe oburzenie Pekinu, który rości sobie także prawo do indyjskiego stanu Arunachal Pradesh, jako własnego, mimo że obszar ten od dawna stanowi terytorium Indii. Chińscy urzędnicy skrytykowali projekt, oskarżając New Delhi o podjęcie kroków mających na celu podważenie pokoju na granicy.

Wymagamy od strony indyjskiej zaprzestania wszelkich działań, które mogą skomplikować kwestię granic. [...] Chińska armia pozostaje wysoce czujna i będzie zdecydowanie bronić suwerenności narodowej i integralności terytorialnej. Powiedział w zeszłym tygodniu rzecznik Ministerstwa Obrony, używając chińskiej nazwy "Zangnan" lub Południowy Tybet, które odnoszą się do Arunachal Pradesh

Indie uważają roszczenia za absurdalne, twierdząc, że obszar ten "jest i zawsze będzie integralną i niezbywalną częścią Indii". Suwerenność Indii poparł również Departament Stanu USA. Patrząc z innej strony, sytuacja jest dość interesująca. Potęga nuklearna popiera decyzje w sporze pomiędzy dwoma mocarstwami dysponującymi bronią nuklearną. Oczywiście Chiny nie pozostały dłużne Stanom Zjednoczonym zarzucając im, że nie szczędzą wysiłków "na rzecz prowokowania i wykorzystywania konfliktów innych krajów do służenia swoim egoistycznym interesom geopolitycznym".

Zdjęcie Połiożenie stanu Arunachal Pradesh / TUBS/CC BY-SA 3.0 DEED (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl) / Wikimedia

Arunachal Pradesh jest solą w oku Pekinu

Okazuje się, że wybudowany tunel, to zaledwie jedna z wielu inwestycji wzdłuż spornych granic. Pekin grozi palcem, ale tak naprawdę przez ostatnie dziesięciolecia sami rozwijali infrastrukturę przy granicy, a Indie kultywowały politykę spokoju i nietykania tych terenów, co miało zniechęcać Chiny do potencjalnego ataku.

"Teraz gdy Indie dostrzegły korzyści płynące z infrastruktury granicznej, przyspieszają wysiłki w zakresie budowy i doganiają Chiny. Jednak jego wysiłki prawdopodobnie spowodują również wzrost napięć z Chinami i zachęcą Pekin do podwojenia własnych wysiłków budowlanych" - powiedział Byron Chong, pracownik naukowy w Centrum ds. Azji i Globalizacji przy Szkole Polityki Publicznej Lee Kuan Yew w Singapurze.

Sporny stan, a precyzyjniej miasto Tawang jest solą w oku Pekinu jeszcze z jednego powodu. Może ono być istotne dla tybetańskiego buddyzmu. Chiny obawiają się o sukcesję duchowego przywódcy Dalajlamy (88 l.), który przebywa na wygnaniu w Indiach od czasu nieudanego powstania w 1959 r. przeciwko chińskim rządom w Tybecie, podczas którego Pekin rozprawił się z praktykami religijnymi i próbował przejąć kontrolę nad buddyzmem tybetańskim.

Na razie jednak nie powinno być powodów do niepokoju. Chiny publicznie chcą pogrozić palcem, żeby przypomnieć o sobie, na razie ich głównym celem wydaje się być Tajwan. Mimo różnych sytuacji spornych siły zbrojne Indii i Chin wciąż prowadzą rozmowy graniczne (ostatnia odbyła się w lutym), w których zobowiązują się do "utrzymania pokoju i spokoju".

Źródła: CNN, Times of India



