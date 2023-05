Oczywiste jest, że momentalnie w komentarzach upust swojej złości dały osoby zainteresowane tematem, których zdaniem te czy inne postulaty dotyczące owadów w diecie zdążyły po cichu wejść w ostatnich dniach w życie. Jest to zjawisko o tyle ciekawe, że niekoniecznie mające uzasadnienie. Taki skład czekolady nie jest bowiem w ogóle zaskakujący, a stosowanie pewnych substancji ma miejsce od dawna.

Owady w pożywieniu, czyli barwniki i dodatki

W przypadku wspomnianego “znaleziska" chodziło oczywiście o koszenilę, znaną również jako karmin czy kwas karminowy (E120). Pomaga on zabarwić dany produkt na mocny czerwony kolor i jest stosowany w wielu produktach - m.in. przemysłu spożywczego, farmaceutycznego czy kosmetycznego.

Rzeczy w tym, że karmin (lub koszenila, jak wolicie) jest pochodzenia naturalnego, a konkretniej - pochodzi od czerwców kaktusowych, niewielkich robaczków zamieszkujących kaktusy. Do stworzenia 1 kilograma koszenili potrzeba około 155 tysięcy tych owadów. Zabija się je poprzez działanie wysokiej temperatury.

Zależenie od tego, które źródło energii zostanie wybrane (światło UV, para wodna, gorące powietrze itp.), uzyska się barwnik o nieco innym odcieniu. Później proces się zmienia, a wydobycie substancji barwiącej z owadów wymaga wykorzystania gorącej wody, która w połączeniu z niemal sproszkowanymi owadami wydobędzie koszenilę.

Chociaż istnieją syntetyczne sposoby na stworzenie takiego barwnika, nadal wykorzystywany jest proces na podstawie źródeł naturalnych - czyli robaków. Jest to znane człowiekowi od dawna i znalezienie tej substancji w czekoladzie czy innym pożywieniu jest... zupełnie niezaskakująca. Niestety, taka rewelacja w social mediach padła na bardzo podatny grunt.

Czy będziemy jeść robaki?

Faktycznie, w ostatnim czasie pojawiła się pewnego rodzaju dyskusja na temat robactwa w diecie. Tyle że one już tu są, to znaczy jak pokazuje przykład koszenili, wykorzystujemy produkty pochodzenia naturalnego, do których wytworzenia wykorzystuje się robaki.

Oczywiście są to ilości znikome. Na razie na próżno szukać na polskich półkach sklepowych produktów w całości albo większości wyprodukowanych z owadów. Nie wiemy, co przyniesie przyszłość, ani kiedy to nastąpi - warto jednak póki co unikać nadmiernego szaleństwa - tym bardziej nieuzasadnionego.