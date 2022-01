Ogromna posiadłość z dziewięcioma sypialniami, 18 łazienkami i przepięknymi widokami na Los Angeles miała już wielu właścicieli. W latach 60. XX w tym samym miejscu stała willa, którą wraz z rodziną wynajmował Roman Polański.

W 1969 roku doszło w niej do brutalnego morderstwa pięciu osób, w tym samej żony Polańskiego. Obrzydliwej zbrodni dokonali członkowie sekty religijnej "Rodzina", której przewodził Charles Manson.

Guru oraz zmanipulowani przez niego podwładni dostali wyroki dożywocia. Wieść o makabrycznej zbrodni obiegła świat błyskawicznie, a Manson w niektórych kręgach kulturowych i społecznych stał się niesławnym idolem. Do jego "dokonań" nawiązywały m.in. utwory zespołu System of a Down czy Kasabian (nazwa to... nazwisko jednej z uczestniczek mordu w willi Polańskiego). Swoich inspiracji psychopatycznym zbrodniarzem nie kryje też kontrowersyjny muzyk, Marilyn Manson.

Zdjęcie Charles Manson został skazany na karę dożywocia. Zmarł w 2017 roku w więzieniu / Albert Foster/Mirrorpix / Getty Images

Rezydencja z ponurą historią jest na sprzedaż

Nieruchomość w Beverly Hills po raz kolejny będzie sprzedawana. Obecny właściciel Jeff Franklin zakupił posiadłość w 2007 roku za "jedyne" 6 milionów dolarów. Teraz planuje osiągnąć z jej sprzedaży aż dziesięciokrotny zysk.

Jeff Franklin w 2021 roku przeniósł się do Miami. Z tego powodu jego dom w Los Angeles stoi od dłuższego czasu pusty - nabywca może wprowadzić się do niego lada chwila.

Warto dodać, że oryginalna willa, w której dokonano brutalnego mordu w 1969 roku, została zburzona w 1994 roku. Obecny dom jest drugim powstałym na tej samej działce i przez lata służył jako kryjówka oraz miejsce ucieczki przed ciekawskimi paparazzi dla wielu amerykańskich celebrytów.

