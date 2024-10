Śmieszne słowa po czesku. Lepiej uważaj, co mówisz

Spis treści: 01 Zdradliwe czeskie słowa - znaczą co innego, niż myślisz

02 Śmieszne słowa po czesku

Wybierając się do Czech, w niektórych regionach, szczególnie tych przy granicy, bez problemu dogadamy się po Polsku. Jadąc w głąb kraju, należy natomiast pamiętać, że nasze języki są podobne, ale nie takie same. Choć część słów brzmi podobnie, to mogą mieć zupełnie inne znaczenie.

Zdradliwe czeskie słowa - znaczą co innego, niż myślisz

Rozmawiając po czesku, używanie polskich słów lub słuchanie czeskich słów może doprowadzić do dużych kłopotów komunikacyjnych. Takie problematyczne, zdradliwe słowa znajdziemy w niemalże każdej kategorii słownictwa.

Jedną z nich są miesiące. Słysząc od Czecha “květen" naturalnie pomyślimy o kwietniu. Okazuje się, że słowo oznacza maj. Kwiecień to natomiast po czesku to “duben". Podobnie jest z lipcem, u naszych sąsiadów to “červenec", który nam skojarzy się z czerwcem. Czerwiec jest jednak do niego bardzo podobny, bo to “červen".

Czecha w rozmowie zszokujemy, gdy powiemy, że szukamy sklepu. Wynika to z faktu, że “sklep" oznacza w języku czeskim piwnicę. Sklep to będzie za to “obchod", który nie ma nic wspólnego z podobnym fonetycznie polskim “obchodem".

Zdradliwe okazują się być także oznaczenia na czeskich toaletach publicznych. Widząc napis na drzwiach “Páni" pomyślimy, że będzie to łazienka dla kobiet, ale żadnej tam nie spotkamy, bo będzie to toaleta męska. Kobiety przechodzą przez drzwi z tabliczką “Dámy".

A jak znaleźć samą toaletę w Czechach? Musimy pytać o “záchod", bo tak właśnie w ich języku wygląda słowo “ubikacja". Jeśli natomiast będziemy chcieli dopytać o kierunek świata zachód, musimy pytać o “západ".

Problemy pojawią się także podczas rozmów o wyposażeniu domu. Mówiąc, że przeglądamy się w lustrze Czech zrobi wielkie oczy, bo po czesku “lustr" oznacza żyrandol. Lustro w języku czeskim to “zrcadlo". Ładny “divan" to nie dywan, a kanapa, a chcąc pochwalić dywan trzeba powiedzieć “koberec".

Śmieszne słowa po czesku

Niektóre słowa po czesku mogą wywołać salwy śmiechu, gdy dowiemy się co znaczą u naszych sąsiadów. Między innymi tak jest ze słowem “droga". W języku polskim słowo oznacza ścieżkę lub coś kosztownego. Po czesku to oznacza za to “narkotyk".

Słysząc jak Czech mówi “nápad" początkowo możemy się przerazić, ale nie ma powodu do obaw. Słowo to oznacza “pomysł". Jeśli będzie faktyczna mowa o napadzie to Czech powie “útok".

Myląc i śmieszne w języku czeskim dla Polaka będą też przysłówki. “Právě" to nie “prawie", a “właśnie". Żeby powiedzieć, że prawie np. coś zrobiliśmy, musimy powiedzieć “skoro". Czeskie “konečně" będzie oznaczać nareszcie, a nie kojarzące się koniecznie, które po czesku to “nutně".