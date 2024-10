PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizują linię kolejową E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice. Kluczowym elementem inwestycji będzie budowa ponad 600-metrowego mostu kolejowego w Zebrzydowicach.

Nowy most w Zebrzydowicach. Co wiemy o konstrukcji?

Konstrukcja obiektu przebiegać będzie nad ul. Botaniczną, Hallera, a także nad stawem hodowlanym i rzeką Piotrówką. Jego budowa pozwoli na korektę przebiegu trasy linii kolejowej. Dzięki temu usprawnią się podróże koleją w kierunku granicy z Czechami oraz z Zebrzydowic do Zabrzegu i dalej w kierunku Goczałkowic, Tychów czy Katowic.

W zasadzie poza długością na razie niewiele wiadomo o zaprojektowanej konstrukcji. Patrząc na zdjęcie, można się domyślać, że będzie to most belkowy, który jest tak naprawdę najprostszą i najtańszą konstrukcją. Składa się z poziomej belki podpartej filarami. Nie podano informacji o wysokości nad lustrem wody, liczbie filarów czy odległości pomiędzy nimi.

Zdjęcie Przebieg nowej linii kolejowej, która będzie obejmowała 600-metrowy most / slaskienatorach.pl / materiał zewnętrzny

Budowany most jest częścią większego projektu o wartości 1,7 mld zł. Prace budowlane rozpoczęły się w połowie maja. Ich zakończenie przewidywane jest na 2027 r.

PKP chce zwiększyć bezpieczeństwo i komfort

Dzięki realizacji inwestycji sprawniejsze będą podróże z Zabrzegu do Zebrzydowic i do granicy z Czechami. Co ważne zwiększona także zostanie dostępność kolei dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

W wyniku realizacji projektu nastąpi dostosowanie linii kolejowych do wymogów interoperacyjności transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T:

- zwiększenie maksymalnej prędkości pociągów pasażerskich (160 km/h) i towarowych (120 km/h),

- uzyskanie maksymalnej długości pociągu (740 m)

- uzyskanie dopuszczalnego nacisku 221 kN/oś.

W ramach prac planowana jest przebudowa ponad 100 km torów i 120 km sieci trakcyjnej, co wpłynie na podniesienie prędkości pociągów pasażerskich do 160 km/h. Zwiększy się bezpieczeństwo na 25 obiektach inżynieryjnych. Czytamy w serwisie slaskienatorach.pl

E 65. Linia kolejowa o znaczeniu międzynarodowym

Magistrala E 65 biegnie od Gdyni przez Warszawę, Zawiercie, Katowice i Zebrzydowice. Jest to ciąg transportowy międzynarodowego znaczenia i wraz z innymi korytarzami tworzy spójny system transportowy, który został zdefiniowany na II Paneuropejskiej Konferencji Transportowej na Krecie w marcu 1994.



Linia kolejowa E 65 to w zasadzie jedyna obecnie trasa łącząca państwa nadbałtyckie z krajami położonymi nad Morzem Adriatyckim i na Bałkanach. Co prawda jest jeszcze kilka innych szlaków, ale przebiegają one przez Rosję, Białoruś i Ukrainę (Kijów, Lwów i Odessę), co w obecnej sytuacji utrudnia korzystanie z połączeń.

To właśnie trasą E 65 można podróżować Express InterCity Premium obsługiwaną przez ED250 z rodziny Pendolino, które miejscami może rozpędzić się nawet do 200 km/h. Tak dużą prędkość jak na polskie warunki mogą osiągać pociągi również na trasie Gdynia-Warszawa, która została już zmodernizowana.

Źródła: slaskienatorach.pl, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wikipedia

