Smog. ​Czy warto kupić oczyszczacz powietrza do mieszkania?

Jak filtrować powietrze w domu?

Na jakość powietrza we wnętrzach wpływa wiele czynników. Po pierwsze, po otwarciu okien do domu dostają się pyły pochodzące z niskiej emisji spalin, działalności przemysłowej czy transportu drogowego. Te najdrobniejsze, PM 2.5, sprzyjają chorobom płuc, układu krążenia, a nawet nowotworom.

Kolejnym problemem są sierść zwierząt oraz pyłki roślin, które w sezonie poważnie utrudniają życie alergikom i astmatykom. Domownicy sami wnoszą też do mieszkania drobnoustroje rozprzestrzeniane wokół drogą kropelkową. Wreszcie, powietrze we wnętrzach pogarsza się również wskutek związków ulatniających się z farb, klejów czy tworzyw sztucznych.

Wietrzenie mieszkań i domów w miastach bywa bardziej niebezpieczne niż życie z zamkniętymi oknami. Jedynym skutecznym sposobem na to, jak filtrować powietrze w domu, jest wykorzystanie specjalnego urządzenia eliminującego niebezpieczne związki. Gdzie ustawić oczyszczacz powietrza w mieszkaniu, aby najlepiej spełniał swoją funkcję?

Co daje oczyszczacz powietrza w pokoju albo sypialni?

Nowoczesne oczyszczacze powietrza są zbudowane z wentylatora odpowiedzialnego za siłę ssącą oraz filtrów eliminujących zanieczyszczenia. Te ostatnie mogą być wymienialne (filtry HEPA) lub zmywalne. W zależności od siły urządzenia są one polecane do wnętrz o różnym metrażu.

To właśnie jakość filtrów i wydajność wentylatora wpływają na to, co daje oczyszczacz powietrza w pokoju albo sypialni. Kluczową kwestią jest redukcja pyłów niskiej emisji. Poszczególne urządzenia gwarantują nawet 99,9% skuteczności w tym zakresie! Na wpływ pyłów w szczególny sposób narażone są małe dzieci, seniorzy oraz osoby borykające się ze schorzeniami dróg oddechowych.

Umieszczając oczyszczacz powietrza w sypialni, można też znacząco poprawić jakość snu. Redukcja poziomu alergenów eliminuje takie objawy jak kichanie, niedrożność nosa czy świąd oczu. Niektóre urządzenia pozwalają dodatkowo regulować poziom wilgotności powietrza, ograniczając dyskomfort związany z suchym powietrzem w ogrzewanych wnętrzach.

Czy oczyszczacz powietrza działa w całym mieszkaniu?

Każdy model oczyszczacza powietrza jest przeznaczony na konkretną powierzchnię. Ten parametr może wahać się od 15 mkw po nawet 80 mkw. Odpowiedź na pytanie, czy oczyszczacz powietrza działa w całym mieszkaniu, zależy więc przede wszystkim od wielkości lokalu. W kawalerkach jedno dobrze ustawione urządzenie może zaspokoić potrzebę całej filtracji.

Na skuteczność oczyszczania ogromny wpływ ma również wentylacja we wnętrzach. Decydują o niej m.in. systemy nawiewu, szczelność okien i drzwi, ale także rozkład pomieszczeń. Zlokalizowane w salonie urządzenie - mimo wysokiej wydajności - może nie być efektywne w długich wąskich korytarzach czy wnękach.

Gdzie ustawić oczyszczacz powietrza w mieszkaniu?

Idealnie byłoby móc cieszyć się wysoką jakością powietrza w każdym domowym wnętrzu. W dużych mieszkaniach taki komfort wymagałby jednak zakupu kilku urządzeń. Stąd eksperci zazwyczaj polecają zastanowić się nad indywidualnymi priorytetami.

Gdzie ustawić oczyszczacz powietrza w mieszkaniu alergika? Bezwzględnie w sypialni. To tutaj spędzamy codziennie osiem godzin, głęboko oddychając. Zwłaszcza uczulenie na roztocza, dające się we znaki głównie w nocy, jest wskazaniem do wykorzystania oczyszczacza z filtrem HEPA.

Istotną funkcją systemów filtrujących powietrze jest pochłanianie nieprzyjemnych zapachów. W modnych współcześnie salonach z kuchnią oczyszczacz powietrza skutecznie redukuje aromaty pochodzące z gotowania. Niektórzy chętnie przenoszą więc na dzień urządzenie z sypialni do salonu. To ważne również w przypadku, gdy pokój dzienny wykorzystuje się do pracy.

Zdjęcie Alergicy nie wyobrażają sobie życia bez oczyszczacza powietrza. / 123RF/PICSEL

Dla najlepszej efektywności oczyszczacz powietrza warto ustawić w środku pomieszczenia lub pod oknami, gdzie zwykle gromadzi się najwięcej zanieczyszczeń. W czasie pracy urządzenia należy zamknąć drzwi do pokoju, ale w żadnym razie nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych. W sypialni drzwi powinny być lekko uchylone ze względu na ryzyko wzrostu stężenia dwutlenku węgla przez noc.

Dodajmy, że oczyszczacz powietrza najlepiej jest ustawiać bezpośrednio na podłodze, gdzie poziom zanieczyszczeń jest najwyższy!