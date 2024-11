Star Wars to uniwersum, które ciągle się rozrasta. W ostatnich latach Disney przygotował nowe seriale związane ze światem Gwiezdnych Wojen. Tymczasem dowiadujemy się, że w przygotowaniu (choć na razie jest to bardzo wczesny etap prac) jest nowa trylogia! Informacje na ten temat uzyskały serwisy Deadline i Variety. Czego się dowiadujemy?

Nowa trylogia Star Wars to trzy filmy

Z informacji uzyskanych przez serwisy źródłowe wynika, że nowa trylogia Star Wars została powierzona przez Lucasfilm w ręce Simona Kinberga, którego kojarzymy z serią X-Men. Autor ma zająć się napisaniem oraz opracowaniem trzech filmów z uniwersum Gwiezdnych Wojen.

Reklama

Kinberg ma współpracować przy nich bezpośrednio z szefową Lucasfilm, Kathleen Kennedy. Trudno jednak przewidzieć, czego można się spodziewać. Na obecnym etapie są to plotki oraz spekulacje, które nie muszą się sprawdzić.

Nowe Gwiezdne wojny mogą być kontynuacją historii Skywalkera

Deadline przypuszcza, że nowa trylogia Star Wars mogłaby stanowić kontynuację historii Skywalkera. To oznacza, że byłyby to Gwiezdne Wojny epizody X - XII. Z drugiej strony mogą to być trzy inne filmy, które Lucasfilm zapowiedział w zeszłym roku.

Wspomniane filmy mają wyreżyserować James Mangold, Dave Filoni i Sharmeen Obaid-Chinoy. W przypadku tego ostatniego wiemy, że powróci Rey grana przez Daisey Ridley, która będzie próbowała stworzyć nowy Zakon Jedi.

Choć Disney wprowadził w ciągu ostatnich lat sporo nowych produkcji z uniwersum Star Wars, tak ostatnim filmem pozostaje tytuł Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie, który w kinach debiutował w grudniu 2019 r. i była to ostatnia część trzeciej trylogii. Wiemy też, że w przygotowaniu jest spin-off The Mandalorian & Grogu. Jego premiera ma odbyć się w maju 2026 r.

Trudno powiedzieć, kiedy mogłaby pojawić się pierwsza z części nowej trylogii Star Wars. Zapewne nastąpi to dopiero za kilka lat. Na więcej informacji fani Gwiezdnych Wojen będą musieli jeszcze poczekać. Na razie nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość.