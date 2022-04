Deweloperzy "111 West 57th Street", znanego również pod nieco prostszą nazwą "Steinway Tower", ogłosili ukończenie prac nad budynkiem oraz gotowość do wprowadzenia się pierwszych mieszkańców.

Mierzący aż 435 metrów drapacz chmur zajmuje obecnie trzecie miejsce wśród najwyższych wieżowców Nowego Jorku, piąte wśród najwyższych wieżowców Stanów Zjednoczonych i dwudzieste ósme w ogólnoświatowym rankingu.

Jednak czynnikiem wyróżniającym Steinway Tower wbrew pozorem nie jest jego wysokość, tylko iście rekordowa smukłość. Stosunek wysokości do szerokości obiektu wynosi aż 24:1, co stanowi największy wynik na świecie wśród tego typu konstrukcji. Co ciekawe, w Ameryce takie wieżowce określa się ze względu na swój wygląd mianem "ołówkowych".

Jeśli chcielibyśmy zobaczyć "111 West 57th Street" na żywo, musielibyśmy wybrać się na Manhattan, gdyż wybudowano go właśnie tuż obok Central Parku. Swoim kształtem drapacz chmur przypomina wielkie klin, który powoli zwęża się w górnej części.

Całość zawiera 91 kondygnacji, w tym 84 znajdujących się nad poziomem ziemi. Po obiekcie możemy poruszać się za pomocą 14 wind, które zdecydowanie uproszczą nam dostanie się do każdego z 53 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej budynku.

Poprzedni rekord w kategorii "najsmuklejszy wieżowiec świata" należał do położonego w Hong Kongu "Highcliffa" mającego stosunek wysokości do szerokości obiektu wynoszący 20:1. Patrząc na ogólną sytuację na świecie, takie budynki z pewnością mogą zwiastować nam nadchodzące chude lata.