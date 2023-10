Student z Polski obronił pracę magisterską w wieku 76 lat

Ile lat mieliście, gdy skończyliście studia? Zazwyczaj odbywa się to w wieku dwudziestu kilku lat. Tymczasem przykład pewnego studenta Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pokazuje, że pewnie nie ma górnej granicy. Wystarczą tylko szczere chęci, co udowodnił pan Zenon Lenczewski.

Pan Zenon Lenczewski ukończył studia w wieku 76 lat

Pan Zenon Lenczewski jest najstarszym absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, które ukończył mając 76 lat. Studiował kroatystykę (filologię chorwacką) i zakończył kierunek obroną pracy magisterskiej z oceną bardzo dobrą, o czym poinformował 6 października Instytut Filologii Słowiańskiej UAM.

"Mam za sobą całkiem udaną karierę zawodową. Sporo osiągnąłem. To sprawia, że czasem boję się śmieszności. Szybko jednak stawiam się do pionu. Myślę sobie: skoro światem rządzą siedemdziesięcio-, osiemdziesięciolatkowie z papieżem Franciszkiem i Joe Bidenem na czele — to i Zenon Lenczewski może iść na studia." — powiedział Pan Zenon w wypowiedzi dla miesięcznika Życie Uniwersyteckie

Praca magisterska pana Zenona została zatytułowana "Graffiti jako sztuka (nie)pamięci. Obraz emocji i poglądów wyrażonych na murach miast w Republice Chorwacji po rozpadzie Jugosławii". W trakcie jej pisania student spędził kilka tygodni na Bałkanach w ramach stypendium i w tym czasie zbierał materiały naukowe.

To nie koniec przygody ze studiami

Pan Zenon zakończył studia na UAM w wieku 76 lat, ale to nie koniec jego przygody z poznańską uczelnią. Lenczewski zdecydował się na kontynuowanie nauki, ale na innym wydziale. Tym razem padło na Wydział Chemii tego samego Uniwersytetu. Nam nie pozostaje nic innego, jak tylko pogratulować obrony pracy magisterskiej i życzyć panu Zenonowi dalszych sukcesów w nauce na nowym kierunku.

Zenon Lenczewski stał się najstarszym uczniem w Polsce na studiach dziennych w Poznaniu. Mężczyzna urodził się w 1947 r. i jego ostatnie studia zakończone obroną pracy magisterskiej nie były jedynymi. Wcześniej ukończył politechnikę z tytułem inżyniera. W trakcie emerytury zaczął chodzić na Uniwersytet Otwarty i potem zdecydował się na kierunek w poznańskiej uczelni.