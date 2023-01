Świat stanął na głowie. Rosjanie sami przyznali, że Krym jest ukraiński

Marcin Jabłoński Lifestyle

Pomimo napędzania przez Moskwę narracji o tym, że Krym i wschodnia część Ukrainy należą już do Rosji, niektóre organy rosyjskiego rządu same temu zaprzeczają. Robi to m.in. Ambasada Rosji w Szwecji, która udostępniła infografikę, na której sporne tereny są… ukraińskie.

Zdjęcie Rosyjska ambasada w Szwecji wyrwała się propagandzie w Moskwie i sama na swoim Twitterze potwierdza, że Krym jest ukraiński / ALEXANDER NEMENOV / AP