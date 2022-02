Jak poinformował serwis e-hotelarz.pl, na ukończeniu są prace projektowe nad przebudową dawnej synagogi w Poznaniu i przemienieniem jej w luksusowy hotel Curio by Hilton. Budynek stoi od kilku lat nieużywany i niszczeje. Wreszcie pojawiła się realna szansa na przywrócenie go do życia. Wkrótce mają ruszyć prace budowlane.



Synagoga powstała w 1907 roku. Znajduje się przy ul. Wronieckiej w centrum Poznania. Społeczności żydowskiej nie służyła długo. W czasie II wojny światowej na żądanie niemieckiego okupanta została przebudowana na pływalnię. W tej roli budynek dotrwał aż do 2011 roku.

Ostatnie lata nie przyniosły żadnego konkretnego planu dotyczącego rewitalizacji synagogi. Nie wchodziło w grę przywrócenie mu pierwotnej roli, ponieważ gmina żydowska w Poznania jest zbyt mała i nie stać jej byłoby na utrzymanie tak dużej świątyni.

Pojawił się nawet pomysł, aby stworzyć w tym miejscu Centrum Judaizmu i Dialogu, jednak i ta koncepcja okazała się zbyt droga, bo warta aż 50 milionów złotych. W końcu gmina żydowska sprzedała nieruchomość firmie Omers jeszcze przed wybuchem pandemii.

Projekt hotelu Curio by Hilton przygotowała poznańska pracownia bs architekci. Jak mówią autorzy, należało pogodzić wyjątkową historię i charakter miejsca, zastaną tkankę budowlaną, wytyczne konserwatorskie, wymagania inwestora z nową funkcją hotelową.

Hotele Curio są częścią olbrzymiej sieci Hilton Worldwide. Znajdują się one najczęściej w nietypowych lokalizacjach o ciekawej historii. Pierwszy hotel Curio powstał w Polsce w Krakowie w byłym Hotelu Saskim.

