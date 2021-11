Szklana piramida Paryża. Ruszają prace nad The Tour Triangle

Wszystko wskazuje na to, że prace nad kontrowersyjnym obiektem rozpoczną się jeszcze w tym roku. Deweloper zawarł właśnie umowę partnerską z firmą ubezpieczeniową, zapewniając finansowe wsparcie dla całego projektu.

Koszt szklanego drapacza chmur ma oscylować w granicach 800 milionów euro, czyli w przeliczeniu ponad 3,7 miliarda złotych. Konstrukcja wysoka na 180 metrów będzie zawierać 42 piętra, na których znajdzie się przeszło 90 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej.

Obiekt o nietypowym wyglądzie został zaprojektowany przez znane szwajcarskie biuro architektoniczne Herzog & de Meuron. Spod ich ręki wyszły między innymi takie obiekty jak pekińskie "Ptasie Gniazdo", monachijska "Allianz Arena" czy "Filharmonia nad Łabą".

Budynek pierwotnie miał powstać kilka lat wcześniej, lecz do tego nie doszło przez wiele prób blokowania projektu. Mieszkańcy sprzeciwiają się powstaniu wieżowca na terenie pozbawionym wysokich konstrukcji.

W 2014 roku Rada Miasta Paryża odrzuciła plan budowy, twierdząc, że obiekt nie pasuje do otoczenia. Rok później podczas drugiego głosowania zatwierdzono konstrukcję, lecz spotkało się to protestami wielu organizacji i wystosowaniem odpowiednich apelacji do sądu, który ostatecznie w 2019 roku przyznał rację deweloperowi.

The Tour Triangle ma zostać ukończony w 2026 roku i stać się nowym miejscem pracy dla około pięciu tysięcy osób. W szklanej piramidzie mieścić się będą sklepy, biura, obserwatoria i co typowe dla takich obiektów - restauracja na najwyższym piętrze.

