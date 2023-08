Sztuczna inteligencja zakaże czytania książek? Powstała specjalna lista!

W stanie Iowa wprowadzono gruntowne zmiany w programie edukacji stanowej. W ramach modyfikacji określono też, jakie książki mogą być dostępne w bibliotekach szkolnych i salach lekcyjnych. Przede wszystkim powinny być one dostosowane do wieku uczniów oraz nie powinny zawierać opisów albo wizualnych przedstawień aktów seksualnych. To spowodowało pewne problemy — szkoły muszą w końcu sprawdzić, czy na pewno każda dostępna książka jest odpowiednia.

Nasze biblioteki klasowe i szkolne mają ogromne zbiory, składające się z tekstów zakupionych, podarowanych i znalezionych. Przeczytanie każdej książki i przefiltrowanie jej pod kątem nowych wymagań jest po prostu niewykonalne mówi w oświadczeniu Bridgette Exman, asystentka kuratora ds. programu nauczania i nauczania w Mason City Community School District.

W okręgu szkolnym Mason City z pomocą ma zatem przyjść... sztuczna inteligencja. Najpierw stworzono listę główną w oparciu o kilka źródeł — powstała ona na podstawie tego, czy wobec konkretnych książek były skargi dotyczące zagadnień określonych w nowych wymaganiach. Następnie listę tę analizuje sztuczna inteligencja, która stwierdza, czy we wskazanych pozycjach zawarto sceny erotyczne.

Zakazane książki według AI. Lista

Na liście znalazło się obecnie 19 pozycji. Tam, gdzie było to możliwe, dopisaliśmy tytuł polskiego tłumaczenia. Sprawdźcie, co sztuczna inteligencja wskazała jako nieodpowiednie.

"Killing Mr. Griffin" — Lois Duncan,

"Sold" — Patricia McCormick,

"A Court of Mist and Fury" (polskie tłumaczenie: "Dwór mgieł i furii" ) — Sarah J. Maas,

) — Sarah J. Maas, "Monday's Not Coming" (polskie tłumaczenie: "Monday nie przyjdzie" )— Tiffany D. Jackson,

)— Tiffany D. Jackson, "Tricks" — Ellen Hopkins,

"Nineteen Minutes" (polskie tłumaczenie: "Dziewiętnaście minut" ) — Jodi Picoult,

) — Jodi Picoult, "The Handmaid's Tale" (polskie tłumaczenie: "Opowieść podręcznej" ) — Margaret Atwood,

) — Margaret Atwood, "Beloved" (polskie tłumaczenie: "Umiłowana" ) — Toni Morrison,

) — Toni Morrison, "Looking for Alaska" (polskie tłumaczenie: "Szukając Alaski" ) — John Green,

) — John Green, "The Kite Runner" (polskie tłumaczenie: "Chłopiec z latawcem" ) — Khaled Hosseini,

) — Khaled Hosseini, "Crank" — Ellen Hopkins,

"Thirteen Reasons Why" (polskie tłumaczenie: "Trzynaście powodów" ) — Jay Asher,

) — Jay Asher, "The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian" — Sherman Alexie,

"An American Tragedy" (polskie tłumaczenie: "Tragedia amerykańska" ) — Theodore Dreiser,

) — Theodore Dreiser, "The Color Purple" (polskie tłumaczenie: "Kolor purpury" ) — Alice Walker,

) — Alice Walker, "Feed" — M.T. Anderson,

"Friday Night Lights" — Buzz Bissinger,

"Gossip Girl" (polskie tłumaczenie: "Plotkara" ) — Cecily von Ziegesar,

) — Cecily von Ziegesar, "I Know Why the Caged Bird Sings" (polskie tłumaczenie: "Wiem, dlaczego w klatce śpiewa ptak") — Maya Angelou.

