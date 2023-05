Naukowcy opisali prawdopodobnie najstarsze przykłady planów budowy w historii ludzkości, wykute w starożytnych kamieniach w Jordanii i Arabii Saudyjskiej między 7000 a 8000 lat temu. Grawerowane wzory geometryczne udało się dopasować do znajdujących się niedaleko pustynnych megastruktur zbudowanych na długo przed piramidami w Gizie, co sugeruje, że faktycznie mamy do czynienia z wczesnym planowaniem - międzynarodowy zespół badaczy nie ukrywa, że nie spodziewał się po ówczesnych mieszkańcach regionu takiej zdolności do zagęszczania ogromnej przestrzeni na małej dwuwymiarowej powierzchni.

Tak powstawały pustynne latawce. Były starannie planowane

O jakich megastrukturach mowa? Piloci przelatujący nad pustynnymi terenami Środkowego Wschodu w latach 20. ubiegłego wieku zaczęli informować, że można tam dostrzec ogromne kamienne konstrukcje, wykorzystujące części naturalnego krajobrazu, które ze względu na kształt zaczęli nazywać "latawcami". Jak się okazało podobne można znaleźć w Afryce Północnej, Azji Środkowej czy Arabii, a archeolodzy zidentyfikowali dotąd ponad 6 tys. przykładów. I choć ich rola nie jest do końca jasna, to zdaniem naukowców najbardziej prawdopodobne wydaje się, że były to ogromne pułapki myśliwskie służące do zaganiania zwierząt.