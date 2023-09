Tego jeszcze nie było. Zapaśnicy biją się w zatłoczonym pociągu

Superszybkie pociągi Shinkansen

Shinkansen to japoński system kolei dużych prędkości. Pociągi osiągają nawet do 320 kilometrów na godzinę. Pierwsza taka linia o nazwie Tōkaidō Shinkansen została otwarta już w 1954 roku. Z czasem linia rozrosła się na sieć ogólnokrajową, która teraz funkcjonuje pod nazwą Shinkansen.

Pierwsze pociągi tej linii jeździły z prędkością do 220 kilometrów na godzinę. Dziś osiągają nawet do 320 kilometrów na godzinę. Stawia je to na równi z francuskimi superszybki TGV.

Pociągi Shinkansen poruszają się po torach o rozstawie 1067 mm, dzięki czemu w wagonach jest więcej miejsca dla pasażerów, w porównaniu do klasycznych pociągów. Każdy odcinek torów codziennie jest sprawdzany pod względem wszelkich uszkodzeń w godzinach nocnych, dzięki czemu kursy odbywają się bez incydentów.