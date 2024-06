Ten budynek wygląda jak z filmu science-fiction. Zbudują go we wnętrzu góry

Architekci projektujący ekskluzywne budynki, lub te znajdujące się w atrakcyjnych turystycznie miejscach czasem sięgają po niecodzienne rozwiązania, dzięki czemu projekty są intrygujące, a czasem nawet kontrowersyjne.

Jednym z takich miejsc, gdzie planuje się zgromadzić dużą ilość futurystycznej architektury, jest Arabia Saudyjska, a dokładniej jej budowany od podstaw region (czasem nazywany również megamiastem) Neom.

Futurystyczny budynek wewnątrz góry

Aquellum to jeden z 10 regionów Neomu, do którego już samo przybycie będzie niezwykłe. Statek lub jacht przypłynie do mariny, zaprojektowanej w pobliżu górskich szczytów. Jednak tam, zamiast zejść na ląd, trzeba będzie przesiąść się na specjalną łódź, która przepłynie ukrytymi kanałami do hotelu wybudowanego we wnętrzu góry. Za ten futurystyczny wygląd odpowiada pracownia LAVA i Name Architectre.



Zdjęcie Aquellum. Hotel i marina / NEOM/Ferrari Press / East News

Aquellum to ultraluksusowy drapacz chmur odwrócony do góry nogami. Fasada jest zwrócona do wewnątrz, a nie na zewnątrz. Opisuje projekt Alexander Rieck, założyciel studia LAVA

Wnętrze góry również kryje niespodzianki. Nie będzie w całości zabudowane. Sam budynek ze ścieżkami spacerowymi będzie niejako otaczał wysoką na 100 metrów pustą przestrzeń. Jego wygląd przywodzi na myśl architekturę z filmów science-fiction lub gier. To betonowy wieżowiec z wystającymi ze ścian geometrycznie ukształtowanymi balkonami oraz wcięciami, na których znajdą się tarasy, patio, stawy, a nawet wewnętrzne wodospady.

- To rodzaj magicznej kostki, wokół której wszystko się rozgrywa - powiedziała założycielka Name Architecture Nathalie Rozencwajg.

Jeśli komuś będzie jeszcze mało wrażeń, czeka na niego spacer po "ogrodzie w chmurach", jak nazwano przestrzeń, która w zasadzie powinna być dachem, ale faktycznie jest ścieżkami nad ogromną przestrzenią z wodą poniżej. Wewnątrz skał oprócz hotelu znajdą się przestrzenie handlowe, apartamenty mieszkalne oraz przestrzeń o nazwie Generator, która będzie przeznaczona na laboratoria badawcze.

Aquellum zlokalizowane będzie w Zatoce Akaba w sąsiedztwie trio hotelowego Leyja, postrzępionych drapaczy chmur Epicon, wyglądającego jak bloki skalne projektu Siranna i kurortu Norlana.