Położona na wzgórzach Florencji willa Palmieri rozciąga się na powierzchni niemal 4 tys. metrów kwadratowych (0,4 ha), a ogród w stylu włoskim zajmuje powierzchnię dziewięciu hektarów, co sprawia, że jest drugim co do wielkości parkiem w mieście. Ulubione miejsce wypoczynku brytyjskiej królowej Wiktorii, zostało wystawione na sprzedaż. Cena? 50 milionów euro, czyli niemal 213 mln zł.

Posiadłość z niezwykłą historią

Historia willi sięga XIV wieku, a dziś jest wspaniałym przykładem architektury renesansowej. Projekt charakteryzuje się stonowaną, elegancką fasadą. Dawniej była wzbogacona barokowymi dekoracjami, które zaginęły podczas kontrowersyjnej, powojennej renowacji.

Willa pochodzi z XIV wieku i pierwotnie należała do rodziny Fini, zanim w 1454 roku kupił ją Matteo di Marco Palmieri. W 1760 r. rezydencja przeszła w ręce trzeciego hrabiego Cowpera, a później angielskiego hrabiego Crawford i Belcaress, który w połowie XIX w. przekształcił ogród w park angielski. Niektóre drzewa w ogrodzie noszą tablice upamiętniające pobyty brytyjskiej królowej Wiktorii, która często odwiedzała Florencję pod koniec XIX wieku.

Zdjęcie Królowa Wiktoria na tarasie willi, obraz: Hermann David Salomon Corrodi (1844–1905) / Domena publiczna / Wikimedia

Jeszcze zanim królowa Wiktoria zakochała się w tym miejscu, zachwycił się nim Giovanni Boccaccio, który opisał je w Trzecim Dniu swojego słynnego dzieła Dekameron (stworzone w latach 1349-1353). Opisany w tekście rajski ogród, z jego nienagannym porządkiem, bujną roślinnością i tryskającymi fontannami, odzwierciedla piękno i harmonię, które można podziwiać do dziś.

- Widok tego ogrodu, jego piękny porządek, rośliny i fontanna z małymi strumykami wypływającymi z niego tak spodobały się każdej kobiecie i trzem młodzieńcom, że wszyscy zaczęli twierdzić, iż jeśli niebo mogło zostać stworzone na ziemi, to nie wiedzą, jaką inną formę można by mu nadać niż tę w tym ogrodzie - pisał Boccaccio, uwieczniając w ten sposób czarujące piękno tego miejsca.

Co otrzyma nowy właściciel?

Już sama możliwość zamieszkania w historycznej posiadłości jest niezwykle cenna. Ale z pewnością potencjalny właściciel (jeśli chciałby kupić dla siebie) będzie miał dużo miejsca i nie będzie się nudził. W posiadłości znajdują się 23 sypialnie, 19 łazienek, wszystkie z ozdobnymi wnętrzami, rozmieszczone wokół wewnętrznego dziedzińca.

Poza spędzeniem czasu wewnątrz można skorzystać ze wspomnianych wcześniej ogrodów, a także kortu tenisowego, basenu. Można też zaprosić gości, nawet jeśli przylecą helikopterem, nie będzie żadnego problemu, bowiem znajduje się tam także lądowisko. Z Tarasu zaś można podziwiać zapierające dech w piersi widoki na Florencję. Willa jest uważana za jedną z pięciu najdroższych nieruchomości we Włoszech.



