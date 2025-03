Trwa neutralizacja niewybuchów w Zatoce Gdańskiej. Wszystko widać z plaży

Na dnie Morza Bałtyckiego znajduje się wiele pozostałości po II wojnie światowej. Wiele z nich stanowi duże zagrożenie, ponieważ zawiera niebezpieczne substancje chemiczne, które mogą z czasem wydostać się do wody. W rejonie Zatoki Gdańskiej realnym zagrożeniem dla prowadzonych inwestycji są przede wszystkim niewybuchy, w związku z czym co jakiś czas przeprowadza się ich neutralizację, co dla przeciętnego mieszkańca lub turysty jest wyjątkowo widowiskowe. Po raz kolejny przeprowadzane są takie działania.