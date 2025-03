Wygląda na to, że Ukraińcy powoli uczą się "instrukcji obsługi" amerykańskiego prezydenta Donald Trumpa i jego administracji, bo w mediach społecznościowych można zaobserwować akcję "dziękowania Ameryce i amerykańskim obywatelom". Przypomnijmy, że po burzliwym spotkaniu między amerykańskim prezydentem i Wołodymyrem Zełenskim w Gabinecie Owalnym, relacje między Stanami Zjednoczonymi szybko zaczęły się ochładzać, co doprowadziło do odcięcia Kijowa nie tylko od amerykańskiej pomocy wojskowej, ale i danych wywiadowczych.