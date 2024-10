Nie każdy sprzęt można podłączyć do przedłużacza. Zwróć uwagę na specyfikację

Większość osób kupujących przedłużacze nie zwraca uwagi na ich specyfikację. To błąd, ponieważ dobór odpowiednich parametrów może w znaczący sposób wpłynąć na bezpieczeństwo korzystania z rzeczonego sprzętu. Przede wszystkim, warto zwrócić uwagę na pole przekroju poprzecznego żył wyrażony w milimetrach kwadratowych.

W warunkach domowych warto używać przedłużaczy z przewodami o przekroju minimum 1,0 mm kwadratowego, które pozwolą zasilać urządzenia o sumarycznej mocy około 2300 W. Wykorzystanie przedłużaczy z cieńszymi żyłami i podłączenie do nich urządzeń o dużych mocach może spowodować przeciążenie, co w skrajnych przypadkach prowadzi do pożaru. Po zakupie przedłużacza warto dokładnie zaznajomić się z instrukcją dołączoną przez producenta.

Reklama

Czego lepiej nie podłączać do przedłużacza? Oto lista urządzeń, które lepiej zasilać z gniazdka

Istnieją pewne urządzenia, których lepiej jest nie podłączać do przedłużacza. Z uwagi na ich dużą moc, mogą spowodować przeciążenie, które, jak już zostało wcześniej wspomniane, w skrajnych przypadkach może doprowadzić do wybuchu pożaru. Czego lepiej nie podłączać do przedłużacza? Oto lista:

piekarnik elektryczny – moc takiego urządzenia zwykle przekracza 2000 W, wobec czego lepiej nie podłączać go do przedłużacza (dla piekarników elektrycznych w większości przypadków przygotowuje się osobny obwód gniazda, w którym stosuje się przewody o przekroju minimum 2,5 mm kwadratowego);

– moc takiego urządzenia zwykle przekracza 2000 W, wobec czego lepiej nie podłączać go do przedłużacza (dla piekarników elektrycznych w większości przypadków przygotowuje się osobny obwód gniazda, w którym stosuje się przewody o przekroju minimum 2,5 mm kwadratowego); pralka – moc przyłączeniowa tych urządzeń zwykle wynosi około 2000 W – dlatego lepiej unikać podłączania ich do przedłużaczy;

– moc przyłączeniowa tych urządzeń zwykle wynosi około 2000 W – dlatego lepiej unikać podłączania ich do przedłużaczy; airfryer – tak zwane frytkownice beztłuszczowe zwykle mają moc wynoszącą około 1500 W – przedłużacz może ulec przeciążeniu, jeśli podłączymy do niego tego typu sprzęt oraz inne urządzenia;

– tak zwane frytkownice beztłuszczowe zwykle mają moc wynoszącą około 1500 W – przedłużacz może ulec przeciążeniu, jeśli podłączymy do niego tego typu sprzęt oraz inne urządzenia; lodówka – tutaj sprawa wygląda podobnie, jak w przypadku innych dużych sprzętów AGD – lepiej podłączyć urządzenie bezpośrednio do domowej instalacji;

– tutaj sprawa wygląda podobnie, jak w przypadku innych dużych sprzętów AGD – lepiej podłączyć urządzenie bezpośrednio do domowej instalacji; zmywarka – w zależności od modelu, te urządzenia mogą mieć moc na poziomie nawet 2000 W – tak jak w poprzednich przykładach, lepiej unikać podłączania jej do przedłużacza;

– w zależności od modelu, te urządzenia mogą mieć moc na poziomie nawet 2000 W – tak jak w poprzednich przykładach, lepiej unikać podłączania jej do przedłużacza; grzejnik elektryczny – pobór mocy w przypadku niektórych modeli to nawet 2000 W, wobec czego lepiej nie podłączać ich do przedłużaczy;

– pobór mocy w przypadku niektórych modeli to nawet 2000 W, wobec czego lepiej nie podłączać ich do przedłużaczy; klimatyzator elektryczny – sytuacja podobna jak w przypadku grzejników;

– sytuacja podobna jak w przypadku grzejników; przedłużacz – tego typu sprzętu lepiej nie przedłużać kolejnym przedłużaczem – wówczas wzrasta ryzyko przeciążenia.

Rozsądne korzystanie z przedłużacza to mniejsze ryzyko wystąpienia zagrożenia pożarowego. Jak już zostało wcześniej wspomniane – po zakupie takiego urządzenia warto dokładnie zaznajomić się z instrukcją dołączoną przez producenta.