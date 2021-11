Wielka Stopa w Górach Skalistych. Nagranie turystów ukazuje coś niezwykłego

To była zwykła rodzinna wycieczka w góry połączona z nocowaniem pod namiotem. Grupa turystów nie miała pojęcia, co ich napotka w Górach Marmurowych w północnej Kalifornii. Najpierw uwagę przykuło dziwne obozowisko w środku lasu, a potem na przeciwległym zboczu góry zauważyli włochatą postać schodzącą po grzebie masywu. Czy to była legendarna Wielka Stopa?

