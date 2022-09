Wielkie oko patrzy. Czym jest tajemniczy pływający obiekt w norweskim fiordzie?

Budynek nosi wiele mówiącą nazwę Salmon Eye (Oko Łososia). Pokrywa go 9,5 tys. odbijających światło łusek ze stali nierdzewnej, które przypominać mają srebrzystą skórę popularnej ryby. To dzieło duńskiego studia Kvorning Design, które powstało w Hardangerfjord w zachodniej Norwegii na zamówienie zajmującej się... hodowlą łososi firmy Eide Fjordbruk, która chce wykorzystać je do celów naukowych i biznesowych.

Wielkie oko patrzy i... uczy

Salmon Eye stanie się międzynarodową ikoną projektowania i zrewolucjonizuje zrównoważoną akwakulturę w przyszłości. Jestem przekonany, że pływające centrum informacji o akwakulturze i instalacja artystyczna wyznaczą nowe standardy dla zrównoważonej akwakultury komentuje przedstawiciel Kvorning Design.

A o czym konkretnie mowa? O ogromnej konstrukcji umieszczonej na pływającej platformie, ważącej 1256 ton i wysokiej na 14,55 m, która jest w stanie wytrzymać falę o wysokości do 4 m. Oryginalny budynek ma powierzchnię 1000 m2, która jest rozłożona na czterech kondygnacjach.



Na najniższym piętrze umieszczona została prywatna przestrzeń kinowa, a górne poziomy zajmuje długa spiralna rampa, która zapewnia dostęp do szeregu przestrzeni wystawowych (niestety wciąż nie zaprezentowano wnętrza, ale odwiedzający mają znaleźć tu wiele projektorów i interaktywnych wyświetlaczy, dzięki którym będą mogli w interesujący sposób dowiedzieć się więcej na temat łososi).



Znajdziemy tu ponadto wiele sal konferencyjnych i przestrzenie na imprezy, a całość jest zwieńczona tarasem na dachu, który oferuje widok 360 stopni na fiord i na otaczające góry.

Jestem niezwykle podekscytowany, widząc, jak udało nam się zrealizować pierwotny pomysł. Salmon Eye wygląda dokładnie jak nasze wczesne wizualizacje. Fantastycznie było zaprojektować pływający pawilon z ambitnym i wizjonerskim przedsiębiorcą, który wierzył w ten pomysł i jego potencjał od samego początku dodaje przedstawiciel studia projektowego.