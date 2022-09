Kiedy na początku sierpnia informowaliśmy o awarii Flightradar24, którą wywołała "bezprecedensowa powódź użytkowników" zainteresowanych śledzeniem lotu przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi na Tajwan, wiele wskazywało na to, że ustanowiony przy tej okazji rekord zostanie z nami na długo. Wejście jej samolotu w przestrzeń powietrzną Tajwanu obserwowało ponad 630 tys. osób na całym świecie, przed lądowaniem lot był śledzony przez 708 000 osób, a łącznie jakiś jego fragment oglądało 2.92 mln użytkowników, co czyniło go najczęściej śledzonym lotem na żywo w historii.



Ostatnia podróż królowej Elżbiety II z rekordem Flightradar24

Tyle że wtedy nikt nie spodziewał się nagłej śmierci brytyjskiej królowej i tego, jak wiele osób będzie chciało jej "towarzyszyć" w ostatniej podróży z Edynburga do bazy lotniczej Royal Air Force Northolt. Jak podaje Flightradar24, blisko 6 mln osób próbowało śledzić start samolotu z trumną Elżbiety II, co musiało spowodować problemy z działaniem usługi, chociaż tym razem serwis był lepiej przygotowany, a do tego udostępnił dodatkową możliwość śledzenia lotu na YouTube.



Na kilka chwil przed startem blisko 6 mln osób próbowało śledzić lot, powodując problemy na naszej platformie. W tym momencie pracujemy nad zapewnieniem stabilności naszej usługi (...) 600k było w stanie śledzić. 6 mln prób (co spowodowało awarię strony) można było przeczytać w serii wpisów Flightradar24 na Twitterze.

Kiedy już stronę udało się przywrócić do działania, lot KRF01R został oficjalnie najczęściej śledzonym w historii - podróż Boeinga C-17A Globemaster III z Edynburga do Londynu, trwającą 1 godzinę i 12 minut, śledziło łącznie ponad 5 mln osób. Jest to wynik pochodzący z różnych udostępnionych przez Flightradar24 źródeł, tj. 4,79 mln osób śledziło lot z poziomu strony i mobilnej aplikacji, a dodatkowe 296 tys. na YouTube.



Jak tłumaczy Flightradar24, spodziewali się dużego zainteresowania lotem, dlatego zrobili wszystko, żeby przygotować się na napływ użytkowników, ale sytuacja i tak przerosła ich oczekiwania i okazała się ogromnym wyzwaniem.



Ten natychmiastowy, ogromny wzrost przekroczył to, czego się spodziewaliśmy. Łącznie przetworzyliśmy 76,2 miliona żądań związanych z lotem - to dowolna czynność użytkownika, na przykład kliknięcie ikony lotu, kliknięcie informacji o samolocie w polu po lewej stronie czy dostosowanie ustawień tłumaczy Ian Petchenik, dyrektor strony ds. komunikacji, dodając przy okazji, że rekord z pewnością długo nie zostanie pobity.

Z bazy RAF Northolt trumna z ciałem królowej - zgodnie z tradycją ołowiana - trafiła do Buckingham, skąd dziś zostanie przetransportowana do Pałacu Westminsterskiego, gdzie pozostanie do dnia pogrzebu, tj. 19 września.