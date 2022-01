Gry edukacyjne są potrzebne i użyteczne, lecz rzadko zdarza się, by trafiały do szerszego grona odbiorców. Z produkcją WikiTrivia może być zgoła inaczej, gdyż została stworzona wykorzystując bazę danych Wikipedii, popularnej internetowej encyklopedii.

Rozgrywka polega na ustawianiu w prawidłowej kolejności chronologicznej kart symbolizujących kolejne wydarzenia historyczne. Na początku mamy przypisane jedną losową, do której musimy dopasować drugą i zdecydować, czy przedstawione zdarzenie odbyło się przed, czy po nim. Przykładowo wyświetla nam się na początku, że Lolita, nowela Vladimira Nabokova została wydana w 1950 roku. Teraz musimy zdecydować, czy chińska wojna domowa zakończyła się przed, czy po tym wydarzeniu.

Początki są zwykle łatwe, bo najczęściej dostajemy wydarzenia, które dzielą setki lub nawet tysiące lat. Jednak im dalej w las, tym ciężej. Gra wyświetla wydarzenia zbliżone datami, a użytkownik ma okazje popisać się swoją wiedzą historyczną, bądź intuicją.

Gra jest naprawdę wymagająca, a mój najlepszy wynik to zaledwie 10 w 10 próbach, lecz jeszcze kilka podejść i na pewno uda mi się poprawić swój rekord. Wydarzenia są naprawdę różnorodne i obejmują właściwie okres od powstania ziemi do najnowszych wydarzeń. Rozgrywka jest tak zaprojektowana, że po każdej porażce chce się jeszcze raz wziąć udział w zabawie. Nawet teraz praktycznie po każdym zapisanym zdaniu próbuję ponownie pobić swój wynik, niestety z marnym skutkiem. Tym razem nie wiedziałem, że historia o czerwonym kapturku powstała po śmierci świętego Cyryla i Metodego, lecz przed utworzeniem Chanatu Czagatajskiego.

Co ciekawe, gra pochłania jeszcze więcej czasu odsyłając do Wikipedii. Każda karta w rozgrywce na rewersie ma wypisane kluczowe informacje dla danego zdarzenia. To motywuje do przeczytania o kilku ciekawych wydarzeniach. Choć nie ukrywam, że gra potrafi wywołać frustrację, szczególnie, gdy pomylisz się o rok czy dwa.

Gra nie jest niestety pozbawiona błędów, niektóre karty wcale się nie ładują, a daty potrafią być pomieszane, lecz czuwa nad tym Tom James Watson, autor Wiki History Game.