Wrocławski Trzonolinowiec zabytkiem. Czy to uchroni go przed rozbiórką?

Mieszkańcy Trzonolinowca we Wrocławiu w lipcu przeżyli szok, gdy otrzymali pismo dotyczące ekspertyzy technicznej nieruchomości - "Opinia stanu technicznego elementów konstrukcyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. T. Kościuszki 72 we Wrocławiu", oraz zawarte w niej wnioski i zalecenia. Te nie były optymistyczne. "Zgodnie z wnioskami i zaleceniami ekspertyzy, zaleca się:

1. jak najszybciej opróżnić budynek, ewakuując pozostałych w nim mieszkańców,

2. zabezpieczyć teren,

3. opracować projekt naprawy lub rozbiórki budynku".

W dalszej części dokumentu można było przeczytać o przekazaniu dokumentu organowi nadzoru, który "zmuszony będzie do wydania kolejnych decyzji nakazowych, w tym włącznie z obowiązkiem wykwaterowania lokali budynku".



Ekspertyza stanu symbolicznego budynku została wykonana przez zarządcę, którego zobligował Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Wybrano jedną z dwóch firm, które przystąpiły do przetargu. Okazało się, że otrzymany dokument ciężko nazwać "ekspertyzą", jak poinformowała Gazeta Wrocławska.

Budynek według autora miał być w tak złym stanie, że niemożliwe było przeprowadzenie ekspertyzy w pełnym zakresie. Powstała więc "opinia stanu technicznego budynku", na podstawie której zalecono wyprowadzkę. Zalecono, ponieważ, jak wynikało z otrzymanego pisma:

"Zarządca Sp. Z o.o nie posiada umocowania ustawowego do wydawania Właścicielom prawnie wiążących nakazów, jednakże pragniemy zwrócić Państwa uwagę na powagę sytuacji i podjęcie stosownych decyzji i działań w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa zdrowia i majątku".

Trzonolinowiec

Trzonolinowiec uratowany?

Wspólnota mieszkaniowa postanowiła zawalczyć o ocalenie słynnego obiektu, a przede wszystkim domu wszystkich jego mieszkańców. Chcieli, aby został on wpisany do rejestru zabytków. Udało się, o czym niedawno poinformował Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Budynek został objęty ścisłą ochroną konserwatorską, w związku z czym nie ma prawnej możliwości jego rozbiórki.

Aby było to możliwe, konieczne jest wcześniejsze skreślenie z rejestru zabytków przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tym samym otwiera się możliwość przeprowadzenia fachowego remontu, z poszanowaniem zachowanej oryginalnej substancji i formy, oraz możliwość docelowej rewaloryzacji zabytku. Wpis do rejestru zabytków daje też możliwość ubiegania się o finanse ze źródeł zewnętrznych. Poinformował Daniel Gibski, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Trzonolinowiec to jeden z architektonicznych symboli Wrocławia

Wrocław znany jest ze swojej wspaniałej architektury, którą mimo zniszczeń wojennych udało się uratować i odrestaurować. Trzonolinowiec, lub Dom Trzonowo-Linowy, jak brzmi jego pełna nazwa, jest modernistycznym budynkiem zbudowanym w latach 60. XX wieku.

Ma 12 kondygnacji, na których mieszczą się 44 mieszkania. Wyróżnia go oryginalna konstrukcja, której podstawą jest żelbetowy trzon przenoszący obciążenie na podstawę budynku. Na nim osadzono kwadratowe platformy zawieszone na dwunastu linach, które zamocowane są do szczytu trzonu i na niego przenoszą cały ciężar stropów. Liny są dodatkowo zakotwione na poziomie parteru w celu usztywnienia całej konstrukcji. W 1974 roku liny usztywniono poprzez obudowanie betonem według projektu opracowanego na Politechnice Wrocławskiej, a w dolnej części wzmocniono je stalowymi słupami.

Trzonowiec podczas budowy. Wiosna 1965