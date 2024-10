Wysoki i bardzo wąski. Dubaj znów zaskoczy niezwykłym wieżowcem

Przy głównej autostradzie Dubaju i Kanału Dubajskim stanie przyciągający uwagę wieżowiec. 380-metrowy wieżowiec Muraba Veil będzie miał zaledwie 22,5 metra szerokości. Zespół architektów opisał go jako "niezwykle wąski", ale taki właśnie miał być, miał przyciągać wzrok ludzi.



Budzący podziw, a jednocześnie skromny Muraba Veil wznosi się na wydmach nad najbardziej kosmopolitycznym i przyszłościowym miastem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, prezentując śmiały, zapierający dech w piersiach spektakl, nawet na tle niezwykle dynamicznej architektury Dubaju. Powiedział zespół

Za projekt odpowiedzialne jest hiszpańskie studio RCR Arquitectes, nagrodzone Nagrodą Pritzkera (Pritzker Architecture Prize), czyli swego rodzaju "architektonicznym Noblem".

Struktura, której niezwykle wąski profil i wygląd można było uzyskać jedynie dzięki najnowocześniejszemu projektowi i inżynierii, jest inspirowana architekturą domową, która ma setki lat i tradycyjnie dąży do zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb, takich jak schronienie, bezpieczeństwo, prywatność i bliski kontakt z naturą. Dodali architekci

Co będzie w wąskim wieżowcu?

380-metrowa wieża pomieści 131 apartamentów na 73 piętrach. Dzięki wąskiej konstrukcji lokale będą mogły bez problemu zajmować całą szerokość budynku, umożliwiając widok na dwie strony. Oprócz lokali mieszkalnych w wysokościowcu znajdować się będzie spa, restauracja, galeria sztuki, kort do padla i sale konferencyjne. Mało? No to dorzućmy jeszcze prywatne kino i przestrzeń wspólną u podstawy inspirowaną wydmami.

Z zewnątrz nałożona zostanie metalowa siatka, czyli welon, od którego budynek wziął nazwę (veil z j. ang. oznacza właśnie welon). Mimo nowoczesnego wyglądu projektowane w ostatnim czasie budynki często nawiązują do lokalnego krajobrazu. "Muszą komunikować się z naturą i być przesiąknięte atmosferą lokalnej kultury", jak przekazali architekci ze studia RCR. W tym przypadku, oprócz przestrzeni przypominającej wydmę, przestrzenie w każdym apartamencie mają być rozmieszczone wokół "nowego arabskiego dziedzińca".

Dubaj: Miasto nieustannego rozwoju

Dubaj jest jednym z miast na Bliskim Wschodzie, które mocno zmieniły się na przestrzeni lat. Stał się nie tylko centrum biznesowym, ale także jednym z najczęściej odwiedzanych miast świata. Nowoczesne projekty są realizowane tu od 2000 r. Według licznych opinii, w tym mieście ciężko o krajobraz bez choćby jednego dźwigu. Niektórzy uważają, że w Dubaju stoi 30 proc. światowych dźwigów.

Taki nacisk na nowoczesne inwestycje jest spowodowany chęcią uniezależnienia gospodarki od ropy. Powstawanie nowych budynków to także efekt zmian w prawie, które od 2022 r. pozwala obcokrajowcom na posiadanie własnego apartamentu lub domu w mieście. Niestety blask (niemal w dosłownym znaczeniu) nowych budynków często przysłania też ciemniejszą stronę biznesu. Mówi się tu o całej rzeszy źle opłacanych i wcale nie lepiej traktowanych robotników budowlanych.

To właśnie w Dubaju znajdziemy najwyższy budynek świata - Burdż Chalifa, przypominający z wyglądu żagiel Burdż al-Arab czy Wyspy Palmowe.