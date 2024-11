Wystawił na sprzedaż wartą tysiące kartę Pokemon. Odwiedziła go policja

Niektóre karty Pokemon są wyjątkowo cenne. Przykładem jest skradziona niedawno karta, której wartość oszacowano na nawet ok. 30 tys. funtów (ok. 150 tys. zł). Złodziej, który zdawał sobie sprawę z tego, jak cenny obiekt przechwycił, próbował sprzedać go na Facebooku. Odwiedziła go policja.

Niektóre karty Pokemon są bardzo rzadkie, a ich wycena sięga dziesiątek tysięcy. /adobestock /INTERIA.PL