W rekonstrukcji kobieta jest łysa, co jest zgodne z tradycjami ówczesnych kapłanów i kapłanek, którzy golili wszystkie włosy z ciała z powodów ceremonialnych i higienicznych. Jeśli była księżniczką, również mogła mieć ogoloną głowę, ale mogła nosić ceremonialną perukę. Co jednak ciekawe - jak zauważa Rynn, współpracujący na co dzień z międzynarodową policją, pomagając w identyfikacji ciał i tworząc podobizny z czaszek, aby przyjaciele i rodzina mogli rozpoznać poszczególne osoby - podobizna kobiety na sarkofagu jest zupełnie inna.

Nie wyglądała jak inne Egipcjanki

Widać tam twarz z długim wąskim nosem i gdyby nie wizerunek kobiety o znacznie ciemniejszej skórze na wewnętrznej stronie wieka, można byłoby pomyśleć, że ktoś pomylił sarkofagi. Inne obrazy, które można na nim dostrzec, przedstawiają z kolei boginię Maat, której rolą w podziemnym świecie było ważenie nadchodzącej duszy. Na jednej szali składano serce, podczas gdy na drugiej leżało pióro Maat - jeśli serce było lżejsze, zmarły był ogłoszony jako "mówiący prawdę".

João Philippe Reid, menedżer wystaw muzealnych, podkreśla, że muzeum jest bardzo zainteresowane odkrywaniem ukrytych historii i marginalizowanych opowieści - ta konkretna ukrywała się zaś na widoku! Sarkofag został prawdopodobnie odkryty pod koniec XIX wieku i sprzedany przez muzeum w Kairze do Alloa, gdzie dotarł ok. 1892 roku, później został zaś podarowany Perth.

Zrekonstruowana głowa oraz sarkofag będą częścią nadchodzącej wystawy muzealnej zatytułowanej Waters Rising, która otworzy się 8 listopada. Koncentruje się ona na zmianach klimatycznych z perspektywy historycznej, a trudno o lepszy przykład niż sarkofag Ta-Kr-Hb, który został uszkodzony przez powodzie Nilu.

