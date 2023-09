Był konieczny ze względu na to, że elewacja po wielu latach ma liczne uszkodzenia, a piaskowiec jest bardzo delikatnym materiałem czułym na wpływ warunków atmosferycznych. Stąd też zgodnie ze wspomnianymi wytycznymi konserwatorskimi do ponownego montażu ma zostać wykorzystane 25% oryginalnie zamontowanych i obecnie odnowionych płyt, szczególnie tych ze śladami po ostrzale. Nowe płyty muszą zostać wykonane z piaskowca pozyskanego z tego samego kamieniołomu, muszą też zostać przygotowane tak samo jak to zrobiono 85 lat temu. Prace mają zostać wykonane do końca tego roku.

Tu było, tu stało