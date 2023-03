Zmiana czasu szkodzi zdrowiu. Jak się na nią dobrze przygotować?

W ostatni weekend marca będziemy musieli przestawić zegarki o godzinę do przodu. Nastąpi to dokładnie w niedzielę w nocy 29 marca.

Ostatnie dane na temat wpływu na człowieka zmiany czasu z zimowego na letni, są niepokojące. Wiele osób narzeka na złe samopoczucie i oszołomienie w związku ze zmianą czasu. Statystyki sugerują wzrost wypadków samochodowych w tym okresie. A nawet zanotowano wzrost zawałów serca z początkiem czasu letniego.

Zmiana czasu z zimowego na letni wiążę się z tym, że będziemy spać o godzinę krócej. Co za tym idzie, codziennie będziemy musieli wstawać godzinę wcześniej niż przez okres zimowy. Jak więc przygotować organizm do nowego trybu funkcjonowania? Oto nasze propozycje.

1. Zadbaj o dobry sen

Nie od dziś wiadomo, że człowiek wyspany, to człowiek szczęśliwy. Zadbaj o prawidłową higienę snu, a na pewno w poranek po zmianie czasu obudzisz się w o wiele lepszym humorze.

2. Pamiętaj o zrównoważonej diecie

Nasza dieta w znaczny sposób wpływa na to, jak się czujemy. Również to, co jemy na kolację, determinuje jakość naszego snu. Ciężkostrawne potrawy i słodzone napoje na pewno nie wpłyną korzystnie na jakość naszego snu.

3. Idź spać wcześniej niż zazwyczaj

Skoro mamy spać godzinę krócej, to oczywiste jest, że aby zachować dobre samopoczucie o poranku, musimy pójść spać chociaż pół godziny wcześniej, niż zazwyczaj. Sprawi to, że zmiana czasu nie będzie tak boleśnie odczuwana.

4. Pij więcej wody zamiast napojów słodzonych i alkoholu

Dobre nawodnienie to podstawa dobrego samopoczucia. Pamiętaj o tym, aby zadbać o odpowiednią ilość wypitej wody w ciągu dnia. Jednak nie zostawiaj tego na sam wieczór, bo wypełniony pęcherz szybko o sobie da znać i wybudzi nas ze snu.

5. Staraj się nie myśleć o tym, która jest godzina

Gdy obudzisz się rano, nie bombarduj się od razu myślami o tym, że zamiast 7 rano jest tak naprawdę 6. Przyjmij do wiadomości to, że teraz twoim czasem jest czas letni. Nie ma sensu dodatkowo się stresować.