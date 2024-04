Znika jezioro w "magicznym mieście". Co jest tego przyczyną?

Jezioro Patzcuaro to znana atrakcja turystyczna w środkowym Meksyku. Zbiornik zlokalizowany jest w zachodnim stanie Michoacán i obecnie zmaga się z wielkimi problemami objawiającymi się wysychaniem. Od momentu rozpoczęcia monitorowania spadków wody zaobserwowano ubytek na poziomie aż 50 proc. Sprawa jest poważna i wymaga podjęcia konkretnych działań.

Jezioro Patzcuaro w "magicznym mieście" wysycha

Problem związany z wysychaniem jeziora Patzcuaro w "magicznym mieście" jest bardzo poważny. Zbiornik odgrywa duże znaczenie dla lokalnej turystyki i jest głównym celem podczas obchodów Dnia Zmarłych. Jego obecna sytuacja jest wręcz tragiczna. Wody ubywa i lokalne władze twierdzą, że za zaistniałą sytuację odpowiada kilka przyczyn.

Reklama

Według włodarzy meksykańskiej gminy wpływ na wysychanie jeziora Patzcuaro ma kilka czynników środowiskowych oraz jedno zjawisko bezpośrednio związane z nielegalną działalnością człowieka. Co to takiego?

Woda ze zbiornika jest kradziona przez ludzi

Wpływ na stan wody w jeziorze mają susze, które nawiedzają ten region. Zjawisko jest również problematyczne wśród okolicznej ludności. Dlatego woda znajdująca się w zbiorniku jest kradziona i następnie sprzedawana.

W kwietniu władze regionu utworzyły specjalny komitet, który ma ratować jezioro przed skutkami nielegalnej działalności człowieka. Pierwsze sukcesy już są. Stwierdzono, że zapobiegło to kradzieży około 600 tys. litrów wody dziennie. Jeden z youtuberów umieścił na własnym kanale film, który pokazuje wyschnięte części jeziora ze spękaną ziemią.

Wideo youtube

Jak widać, wszystko jest suche. powiedział youtuber spacerujący po okolicy Patzcuaro

Powyższe wideo mocno kontrastuje z tym, co można zobaczyć w spotach reklamowych związanych z meksykańskim Patzcuaro. Z pewnością prawdziwy widok zbiornika nie jest tym, co chcieliby oglądać przybywający w to miejsce turyści.

Jezioro boryka się z suszami również z jeszcze jednego powodu. Tym jest wycinka okolicznych lasów. Ma to niestety bezpośredni wpływ na poziom wody znajdujący się w zbiorniku. Czy Patzcuaro odzyska jeszcze kiedyś swoją świetność? Możliwe, ale wymaga to konkretnych działań ze strony lokalnych władz.