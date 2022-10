Wiele pracowni architektonicznych projektuje nietypowe konstrukcje, dzięki którym stają się niezwykle rozpoznawalne. Często są to prawdziwe dzieła sztuki, które stają w równie niesamowitych miejscach. Zobacz pięć wybranych domów, które zachwycają zarówno swoim wyglądem, jak i lokalizacją.

Desert House Yucca Valley, Kalifornia, Stany Zjednoczone

To, co może rzucać się w oczy na samym początku, to ciemny kolor domu, kontrastujący z jasnym otoczeniem pustyni. To celowy i symboliczny zabieg architektów - ciemny obiekt rzucający cień w miejscu, gdzie światło oświetla wszystko dookoła i ciężko się przed nim schronić.

Ogromne okna sięgające od podłogi do sufitu wpuszczają naturalne światło do wnętrza salonu, natomiast sypialnie schowane są w chłodnej ziemi poniżej. Ściany pokryte są matową czernią, ale zauważ, że wnętrze również nie tylko ma czarne ściany i podłogi, ale również elementy wystroju (widoczny stolik).

The Floating House, Jezioro Huron, Kanada

Dom wybudowany został na stalowej ramie nad jeziorem Huron, jednym z pięciu Wielkich Jezior Ameryki Północnej. Dom jest w całości otoczony wodą, a dostęp do niego jest jedynie dzięki małej kładce.

High Desert House, Kalifornia, Stany Zjednoczone

Ten dom do istny kameleon. W odróżnieniu od Desert House Yucca Valley, High Desert House jest w niemalże niewidoczny w pustynnym krajobrazie Parku Narodowego Joshua Tree. Aby uzyskać doskonały efekt, ukończenie projektu zajęło 10 lat.



Nawet metalowa brama wykonana jest tak, aby przypominała rybie ości. Wewnątrz uwagę zwraca ogromny parasol wykonany z 800 kawałów matowanego piaskiem szkła.

Dom na klifie, Alicante, Hiszpania

Cechą charakterystyczną tego projektu jest jego geometryczny kształt. Choć na pierwszy rzut oka kanciasta bryła w wyjątkowo kontrastującym z otoczeniem białym kolorze zupełnie tu nie pasuje, to jednocześnie jest czymś, co przyciąga uwagę.



Stromo opadający teren był dla architektów nie tylko inspiracją dla tego budynku, ale jednocześnie dużym wyzwaniem. Przeszklony front pozwala cieszyć się niesamowitym widokiem.

Qiyunshan Tree House, Xiuning, Chiny

Ten dom wybudowany został w lesie cedrowym. Wejściowy korytarz jest charakterystycznie zakrzywiony, co nawiązywać ma do zakrętu drogi, która biegnie tuż obok.

Charakterystyczne dla tego projektu jest połączenie drewna i szkła. Duże szyby na poszczególnych poziomach mają umożliwić podziwianie krajobrazu. Nawet wejście jest z jednej strony całe przeszklone. A widoki trzeba przyznać, są niesamowite.

