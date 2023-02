Żyją w piwnicach na linii frontu. W tle słychać wybuchy

Podobna sytuacja jest w Bachmucie, położonym 1,5 kilometra od miejsca walk. W budynkach, które pozostały, od dawna nie ma gazu prądu, a w wielu przypadkach nawet szyb, które, choć w minimalnym stopniu ograniczałyby napływ mroźnego zimowego powietrza do pomieszczeń.



Rosjanie niestety robią wszystko, żeby otoczyć miasto. Ukraińscy żołnierze starają się nie dopuścić to takiej sytuacji. Obecnie są w stanie odpierać ataki na miasto. Mimo takiej sytuacji tu również pozostają mieszkańcy. To nie tylko osoby starsze, ale jak widać na zdjęciach, również dzieci. Podobnie jak w Awdijiwce, pomoc humanitarna jest niezbędna, by ludność mogła przeżyć.