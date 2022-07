Airbus A220 może zastąpić Embraera we flocie LOT. Decyzja w tym tygodniu?

Sławomir Matz Lotnictwo

Airbus A220-300 jest samolotem, który pomieści od 130 do 160 pasażerów. To jeden z większych samolotów tego producenta. To właśnie ta maszyna wzbudza zainteresowanie Polskich Linii Lotniczych LOT, które mają być bliskie ogłoszenia współpracy z europejskim producentem.

Zdjęcie Airbus A220-300 leży w obszarze zainteresowań LOTu? / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL