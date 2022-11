Bombardier Dash Q400 wylatuje z LOT-u. Możesz kupić bilet na ostatni rejs

Lotnictwo

Bombardier Dash Q400 to samolot, który ma napęd turbośmigłowy i to wyróżnia go we flocie Polskich Linii Lotniczych LOT. Przewoźnik miał 12 takich maszyn, ale od dwóch lat sukcesywnie się ich pozbywa. Właśnie ogłosił datę pożegnalnego rejsu wokół Warszawy.

Zdjęcie Bombardier Dash Q400 w malowaniu PLL LOT. / Wojciech Stróżyk /Reporter / East News