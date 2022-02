Chcesz polatać F-35 lub dużymi dronami? Wojsko Polskie daje taką okazję

Lotnicza Akademia Wojskowa poszukuje chętnych na studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka. Tylko w ten sposób można spełnić swoje marzenia o lataniu myśliwcami czy nadzorowaniu wojskowych dronów. Najbardziej kuszącym aspektem rekrutacji jest fakt, że Wojsko Polskie nie ma zbyt wygórowanych potrzeb odnośnie kandydatów na przyszłych pilotów myśliwców.

Lotnicza Akademia Wojskowa podaje, że rekrutacja na studia wojskowe trwa do 30 marca. Kandydaci muszą złożyć dokumenty, a następnie przejść badania psychologiczne. Gdy już to zaliczą, czekają ich 5-dniowe badania lekarskie, które pokażą, czy kondycyjnie i zdrowotnie w ogóle nadają się do tej roli.

Kolejnym elementem rekrutacji są testy sprawności fizycznej. Jest to kluczowa kwestia, w końcu kandydaci będą latali superszybkimi i zwrotnymi myśliwcami, których zdolności wychodzą daleko poza możliwości fizyczne ludzi. W rzeczywistości kandydaci muszą tylko kilka razy podciągnąć się na drążku, zaliczyć bieg wahadłowy 10 x 10 metra i bieg na 1000 metrów.

Po pomyślnym zakończeniu testów sprawnościowych, kandydaci trafią na rozmowę kwalifikacyjną, gdzie zostaną dokładnie przemaglowani z zakresu wiedzy o lotnictwie. Wojsko Polskie musi mieć pewność, że w ich szeregach pojawią się piloci najlepsi z najlepszych.

Po rozmowie każdy chętny do pozostania pilotem lub astronautą musi odbyć szkolenie na urządzeniu symulacyjnym o nazwie Selekcjoner. Ten system symulacji lotu sprawdzi umiejętności wykonywania podstawowych figur pilotażu i technik obsługi maszyn latających. Test symulacyjny jest też połączony z testem psychologicznym, który pozwoli sprawdzić, czy kandydatom szybko przychodzi zapamiętywanie symboli itp.

Lotnicza Akademia Wojskowa informuje, że w 2022 roku na studiach na kierunku lotnictwo i kosmonautyka przewidziano miejsca dla 146 osób, w tym 20 miejsc dla pilotów naddźwiękowego samolotu bojowego i 11 miejsc dla pilotów-operatorów bezzałogowych statków powietrznych.