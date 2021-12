Gigant znowu poleci. Zabierze ze sobą pojazd hipersoniczny

Stratolaunch na niebie ostatni raz mogliśmy widzieć w kwietniu bieżącego roku. Niebawem będzie pojawiał się tam znacznie częściej. Stanie się to za sprawą Missile Defense Agency (MDA), należącej do Ministerstwa Obrony USA, które zawarło kontrakt ze Stratolaunch.

W jego ramach, firma ma zbudować pojazdy hipersoniczne. Pentagon chce za ich pomocą budować, testować i rozwijać technologie broni hipersonicznej. Ostatnimi czasy wszystkie mocarstwa mają bzika na punkcie takiej technologii. Stwarza one ogromne zagrożenie dla krajów, bo bez problemu może ominąć nawet najlepsze systemy tarczy antyrakietowej.

Reklama

Zdjęcie Pojazdy hipersoniczne Talon / STRATOLAUNCH / materiały prasowe

Stratolauch to prawdziwy gigant. Samolot waży z ładunkiem nawet 540 ton, więc przy swoich gabarytach potrzebuje pasa startowego o długości 3700 metrów. The Roc dysponuje rozpiętością skrzydeł na poziomie 117 metrów (An-225 Mrija ma 88,4 metra). Za napęd maszyny odpowiada 6 silników odrzutowych o ciągu 265-282 kN. Z pokładu StratoLaunch może startować w kosmos do trzech pojazdów hipersonicznych.

Koncepcja hipersonicznego drona Talon-A

Pentagon zainteresowany jest prototypami pojazdów, które firma zaprezentowała na początku 2020 roku. Jest to hipersoniczny pojazd o nazwie Talon-A. Mierzy on 8,5 metra, dysponuje rozpiętością skrzydeł dochodzącą do 3,4 metra i posiada masę 2,7 tony. Inżynierowie Stratolaunch przewidzieli też możliwość wykorzystania największego samolotu świata do wyniesienia tego pojazdu i wystrzelenia go w przestrzeń kosmiczną.

Na pokładzie Talon-A będzie można przewozić z ogromną prędkością nawet 7300 km/h najróżniejszych ładunków, eksperymentów i technologii badawczych. Firma swoimi nowymi projektami chce zaoferować firmom i agencjom rządowym możliwość wykorzystania swoich pojazdów do superszybkiego transportu ładunków i testów technologii hipersonicznych.

Stratolaunch informuje, że największy samolot świata ujrzymy na niebie już w przyszłym roku. Po śmierci pomysłodawcy projektu, Paula Allena, współzałożyciela Microsoftu, program rozpadł się, ale nowe inwestycje gigantów technologicznych sprawiły, że wróci do gry i wpłynie na rozwój broni hipersonicznej oraz globalnego transportu, na który jest obecnie ogromne zainteresowanie.