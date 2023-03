Nieznane są szczegóły lotniczego silnika wodorowego opracowanego przez inżynierów Destinusa. Pojawiły się nieoficjalne informacje, że pojazd ma mieć dwa rodzaje napędów. Pierwszy silnik umożliwi osiągnięcie odpowiedniej wysokości, a dopiero wtedy zostanie uruchomiony napęd hipersoniczny.

Szwajcarski start-up zapowiada, że jego hipersoniczny samolot będzie w pełni ekologiczny. Czy to oznacza, że także hipersoniczny napęd będzie tylko na wodór? Jeśli im się to uda, to będzie to prawdziwa rewolucja dla całej branży lotniczej.

Wodór jest bowiem uznawany za najbardziej ekologiczne paliwo świata, gdyż produktem ubocznym spalania wodoru jest woda.

Szwajcarska firma zapewnia, że na razie wszystkie testy przebiegają bardzo obiecująco. - "Zielone odrzutowce" na wodór to przyszłość lotnictwa - uważają inżynierowie Destinusa. Ich zdaniem będzie to oznaczało nie tylko koniec niszczenia środowiska naturalnego, ale także upowszechnienie napędów hipersonicznych pozwalających zwiększyć prędkość podróży lotniczych.



Wideo youtube

Nowa technologia hipersonicznych silników na wodór ma zmienić wszystko. Samolot z takim napędem ma pokonać trasę z Frankfurtu w Niemczech do australijskiego Sydney w zaledwie 4 godziny i 15 minut. Lot z Frankfurtu do Szanghaju zajmie 2 godziny i 45 minut, czyli o osiem godzin krócej niż obecnie.