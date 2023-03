W 2022 roku australijskie linie lotnicze Qantas zapowiedziały uruchomienie połączeń lotniczych ze wschodniego wybrzeża Australii do Ameryki Północnej i Europy.

zapowiedziały uruchomienie połączeń lotniczych ze wschodniego wybrzeża Australii do Ameryki Północnej i Europy. Projekt Sunrise zakłada, że od 2025 roku Qantas uruchomi połączenia bez przesiadek na trasach z Melbourne i Sydney do Londynu i Nowego Jorku.

Niektóre loty mają trwać nawet 22 godziny. To ma być absolutny rekord w historii cywilnego lotnictwa.

To potężne wyzwanie, jak zapewnić właściwy komfort dla pasażerów, którzy na pokładzie samolotu spędzą prawie cały dzień. Australijski przewoźnik zlecił opracowanie specjalnych foteli klasy biznes i pierwszej. Zostaną one zainstalowane w samolotach Airbus A350-1000, które trafią do Qantas. Zostały tak zaprojektowane, że wystarczy dodać plastikowe przegródki, aby powstały istne powietrzne kabiny hotelowe.

Reklama

Do ich zaprojektowania wykorzystano sztuczną inteligencję, która dopasowała elementy kabiny do tak długiego lotu samolotem.