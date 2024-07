Ukraiński państwowy koncern obronny Ukroboronprom potwierdza, że powstały plany odbudowy największego samolotu transportowego w historii, czyli An-225. Głosy o możliwości rekonstrukcji zniszczonego Antonowa pojawiały się już od 2022 roku. Początkowo odbudowa wydawała się jednak nierealna i nieekonomiczna. Teraz jednak słyszymy oficjalne głosy mówiące o tym, że plany dotyczące odbudowy rzeczywiście powstały.

Prezes rady nadzorczej koncernu Ukroboronprom zapowiedział plany podczas niedawnego szczytu NATO w Waszyngtonie.

Naszym celem jest odbudowa tego samolotu i pokazanie światu, że Ukraina potrafi odtworzyć maszynę tak legendarną w branży transportu ciężkiego Dawid Lomdżaria - prezes rady nadzorczej Ukroboronprom

Jednocześnie Lomdżaria dodał, że nie może zdradzić żadnych technicznych szczegółów, a także terminów dotyczących odbudowy, ale potwierdził, że rzeczywiście istnieją plany odtworzenia samolotu An-225.

Nieukończony drugi Antonow daje nadzieję na odbudowę

Mimo że powstał tylko jeden latający egzemplarz samolotu An-225, to istnieje jeszcze drugi, nieukończony model. W latach 2000. wielokrotnie planowano zakończenie jego budowy, ale ostatecznie do niczego nie doszło. W 2016 roku Chiny miały przejąć projekt, jednak od tego czasu brak jest jakichkolwiek informacji na ten temat.

Możliwe, że Ukraińcy chcą ukończyć drugi egzemplarz z wykorzystaniem części ze zniszczonego w 2022 roku samolotu, o czym wspominali już krótko po jego utracie. Mówiło się także o kanibalizacji nieukończonej drugiej maszyny i zbudowaniu całkowicie nowego transportowca, gdyż wiele części, z których zbudowany jest Antonow An-225 nie jest produkowanych od lat 80.

Antonow An-225 był największym samolotem transportowym w historii

Gigantyczny transportowiec powstał jako element radzieckiego programu wahadłowców Buran. Miał on w założeniu służyć do wynoszenia w powietrze wahadłowców zamocowanych na wierzchniej stronie jego kadłuba. Stąd nietypowy kształt tylnych stateczników "Mriji", które musiały znajdować się poza cieniem aerodynamicznym zamocowanego na grzbiecie wahadłowca.

An-225 powstał na podstawie innego ogromnego transportowca, mianowicie An-124 zwanego popularnie "Rusłan". Względem pierwowzoru model 225 posiada przedłużony o niemal 15 metrów kadłub, powiększone skrzydła, dwa dodatkowe silniki i wspomniane już zmienione tylne stateczniki.

An-225 poruszał się z maksymalną prędkością 850 km/h, a jego zasięg wynosił ponad 15 tys. kilometrów. Samolot ważył ponad 200 ton i miał 84 metry długości, dla porównania Boeing 747 Jumbo Jet, czyli jeden z największych samolotów pasażerskich ma około 71 metrów długości.

Samolot został oblatany w 1988 roku, a po rozpadzie ZSRR i fiasku programu Buran wykorzystywany był do przewozu wielkogabarytowych ładunków drogą powietrzną. Maszyna ustanowiła rekord najcięższego ładunku przewiezionego samolotem, wyniósł on 247 ton. "Mrija" przetransportowała także generator do armeńskiej elektrowni o wymiarach 16 × 4 metry, był to największy w historii przedmiot załadowany do samolotu

Jedyny egzemplarz Antonowa An-225 został zniszczony w lutym 2022 roku podczas rosyjskiego ataku na bazę lotniczą w Hostomelu, gdzie znajdowały się hangary Antonowa. Prawdopodobnie załoga Antonowa była zaskoczona dniem ataku, gdyż ewakuacja maszyny była już zaplanowana.