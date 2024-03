Nie chcesz latać Boeingiem? Nowy raport pokazuje, że... słusznie!

Koniec samowolki gigantów lotniczych?

Ba, Boeing nie przeszedł audytu panelu zaślepiającego miejsce na drzwi, który wywołał problem podczas niesławnego styczniowego lotu, co sugeruje, że tego typu przypadki mogły być znacznie częstsze! Mówiąc krótko, w przypadku obu firm należy postawić pytanie o zaangażowanie w kontrolę jakości, bo choć próbują one zrzucić winę na pracowników, którzy nie przestrzegali zasad, to FAA sugeruje, że rzeczywistość wygląda nieco inaczej, bo w gruncie rzeczy nie mieli oni wystarczająco jasnych wytycznych.

Tak czy inaczej, Boeing ma teraz 90 dni na modernizację programu kontroli jakości, ale nawet jeśli zakończy ją pomyślnie, nie oznacza to końca jego problemów. Dochodzenie FAA w sprawie oderwanego panelu zaślepiającego drzwi nadal trwa, równolegle prace prowadzi też Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu, a Departament Sprawiedliwości wszczął postępowanie karne.

Nie da się także ukryć, że sytuacja może mieć negatywne konsekwencje dla całego przemysłu lotniczego, bo wpływa na ogólne zaufanie pasażerów do producentów samolotów i linii lotniczych.

