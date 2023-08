"Niewidzialne" bombowce USA pojawiły się nad Europą

Bombowce B-2 pierwszy raz zawitały do Norwegii

Co ciekawe, wczoraj (29.08), dwa superbombowce B-2 Spirit pierwszy raz w historii pojawiły się w Norwegii. To już drugie tego typu wielkie wydarzenie w Skandynawii po pierwszej w historii wizycie strategicznego amerykańskiego bombowca B-1B Lancer w Szwecji, co miało miejsce w czerwcu bieżącego roku.

B-2 wylądowały w bazie Ørland, gdzie odbyło się szybkie tankowanie maszyn. Bombowce przez cały lot były eskortowane przez najnowocześniejsze myśliwce F-35 Lightning II. Pentagon chciał w ten sposób sprawdzić, czy obsługa bazy szybko i sprawnie poradzi sobie z obsługą maszyn w momencie, gdyby doszło do konfliktu z Rosją.