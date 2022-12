Oto Twój osobisty środek transportu jutra. Nie wymaga licencji pilota

Ludzie od zarania dziejów chcieli móc latać jak ptaki. Teraz te marzenia mogą w części się ziścić, dzięki najnowocześniejszym wynalazkom. Jednym z nich jest Dragon od RotorX. Firma pokazała prototyp wyglądającej obłędnie osobistej podniebnej taksówki, która oferuje pionowe starty i lądowania.

Dragon może wzbić się na wysokość kilkuset metrów i rozpędzić do 100 km/h. Jego zaletą jest również fakt, że napęd jest w pełni elektryczny, zatem mówimy tutaj o urządzeniu ekologicznym, bo z możliwością ładowania za pomocą paneli solarnych.

Reklama

Wideo youtube

Wynalazek RotorX został wyposażony w układ ośmiu silników o mocy 16 kW każdy. Firma twierdzi, że maksymalny czas lotu maszyny wynosi ok. 20 minut i może ona unieść osobę o wadze nie przekraczającej 113 kilogramów. Warto tutaj dodać, że Dragon to pojazd ultralekki, zatem można nim latać bez licencji pilota, a gdyby wystąpiły problemy w trakcie podróży, producent zainstalował spadochron balistyczny, który pozwoli bezpiecznie postawić maszynę na ziemi.

Polataj RotorX Dragon bez licencji pilota

Dragon obsługuje proste sterowanie w stylu joysticka za pośrednictwem redundantnych komputerów pokładowych i oferuje system automatycznego lądowania z napędem czujnikowym, a także unoszenie się w miejscu bez użycia rąk. Firma twierdzi, że pilotaż maszyny jest dziecinnie prosty i poradzi sobie z nim nawet kompletny laik.

Przedstawiciele firmy zapowiadają, że ich osobista podniebna taksówka będzie dostępna za 99 tysięcy dolarów. Jeśli jednak osoby zainteresowane Dragonem wpłacą depozyt w wysokości 19 tysięcy dolarów, to ostateczna cena pojazdu w przedsprzedaży spadnie do 85 tysięcy dolarów. Pierwsze sztuki wynalazku od RotorX mają trafić do swoich właścicieli już w sierpniu 2023 roku.

Co ciekawe, podobnie jak w przypadku pojazdu Jetson One, który oferuje taką samą prędkość i wytrzymałość, RotorX Dragon jest samolotem typu kit, co oznacza, że zostanie wysłany do klientów w częściach z zestawem narzędzi oraz instrukcjami okraszonymi zdjęciami i filmami ułatwiającymi budowę i montaż poszczególnych elementów maszyny.