To koniec śmigłowców. Armia USA pokazała ich następcę

V-280 Valor to duża zwrotność i ogromna prędkość

Największym atrybutem tej maszyny jest niezrównana zwrotność, prędkość przelotowa i niezawodność, która znacznie wykraczają poza możliwości klasycznych śmigłowców latających obecnie w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, V-280 Valor może rozpędzić się do nawet 565 km/h. Tymczasem maksymalny zasięg maszyny wynosi blisko 4 tysiące kilometrów, a zasięg bojowy to ok. 1,5 tysiąca kilometrów. maszyna ma 15,4 metra długości i 7 metrów wysokości. Pojazd przeznaczony jest do transportu jedenastu żołnierzy z pełnym wyposażeniem plus czterech członków załogi.

— Jesteśmy zaszczyceni, że US Army wybrała Bell V-280 Valor jako swój wielozadaniowy wirnikowiec nowej generacji - powiedział Scott C. Donnelly, prezes Textron Inc. Zamierzamy uhonorować to zaufanie, budując naprawdę niezwykły i transformacyjny system uzbrojenia, aby spełnić wymagania zadań Armii. Cieszymy się, że możemy odegrać ważną rolę w przyszłości Army Aviation — dodał Donnelly.

Jak informuje serwis Defense News, transakcja USAF z firmą Bell ma opiewać na 1,3 miliarda dolarów. Bell V-280 Valor ma wejść do służby armii USA w 2030 roku, zastępując ok. 2000 obecnie używanych śmigłowców typu UH-60 Black Hawk i ok. 1200 śmigłowców szturmowych Apache.