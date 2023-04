Pierwszy raz w historii polskie Bayraktary zaatakowały cel

Drony Bayraktar dla Polski ze świetnym uzbrojeniem

Polska armia będzie również dysponowała świetnym do nich uzbrojeniem. Ministerstwo Obrony informuje, że będą to naprowadzane laserowo kierowane pociski typu MAM-L i MAM-C. Jeśli chodzi o MAM-L, to są to inteligentne pociski o masie 22 kg i zasięgu 15 km. Produkowane są one przez turecką firmę Roketsan i posiadają głowicę przeciwpancerną, zdolną do zniszczenia czołgu oraz głowicę termobaryczną do ataku na piechotę.

Tymczasem pociski MAM-C to lekka amunicja, która idealnie sprawdza się do likwidowania celów ruchomych i nieruchomych. Pocisk ma masę 6,5 kg i dysponuje zasięgiem 8 km. Ta broń może niszczyć pojazdy opancerzone, piechotę czy małe fortyfikacje.