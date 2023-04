Pod Bydgoszczą odkryto pocisk Ch-555? Może przenosić broń jądrową

Wszystko wskazuje na to, że niezidentyfikowany obiekt odkryty kilka dni temu w lesie w okolicach Zamościa w Kujawsko-Pomorskiem to rosyjski pocisk Ch-555, który służy do przenoszenia broni jądrowej.

