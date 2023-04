Chińskie drony uderzyły w Krym. "To pierwszy taki incydent"

Chińskie drony z Aliexpress uderzyły w Krym

SZU miały wysłać do Sewastopola ok. 10 dronów. 6 z nich miało przedrzeć się przez rosyjskie systemy obrony powietrznej na Krymie i uderzyć w wyznaczone cele. To pokazuje, że rosyjskie systemy obronne nie dają sobie rady nawet z prostymi dronami. Tym bardziej, że Mugin-5 można zestrzelić nawet za pomocą AK-47. Ten fakt na pewno w przyszłości wykorzystają Ukraińcy.

To pierwszy na tak dużą skalę atak chińskich dronów na okupowane przez Rosjan terytoria Ukrainy. Firma Mugin Limited oświadczyła, że "jakiekolwiek nielegalne lub wojskowe wykorzystanie ich pojazdów UAV jest zabronione, a sama firma nie udziela żadnego wsparcia technicznego armii Ukrainy".